Johnny Knoxville anuncia "Jackass 5"

  • Por Selene Mejía
11 de enero de 2026, 13:28
Esta es la fecha de Jackass 5. (Foto: Oficial)

Esta es la fecha de Jackass 5. (Foto: Oficial)

Johnny Knoxville confirmó nueva película de 'Jackass', en este caso la quinta entrega, que será estrenada en cines el 26 de junio de 2026.

Una de las sagas más icónicas que debutó en el 2002 regresa con nuevas aventuras al borde de la locura. Tras su reunión en 2021 con "Jackass Forever" parecía el final sin embargo hay una nueva entrega. 

"Bueno, un wang dang y un maldito doodle caliente, estamos empezando el año con un estruendo ¡Queríamos que supieras que este verano 'Jackass' está de vuelta!"escribió Knoxville en sus redes sociales junto al tradicional logo.

Afirmando que la nueva entrega se estrenaría cines el 26 de junio. "Más por venir pero quería que lo oyeras de nosotros primero", continuó.

Detalles de Jackass 5

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Steve-O, Dave England, Ehren McGhehey, Jason 'Wee Man' Acuña y Preston Lacy se reunirán en esta entrega, una de las más esperadas del año.

Bam Margera, mítico integrante regresa en esta película, según Variety, ya que no stuvo en el reencuentro de 2021, ya que no firmó un acuerdo de salud en esa ocasión. Aunque sus escenas no serán nuevas, el material no ha visto visto antes.

Una de las franquicias más rentables

Estos son los jugosos números de la saga: 

'Jackass, la película' (2002): 2 millones de dólares de presupuesto - 79,3 millones de recaudación.

'Jackass 2: Todavía más' (2006) 11 millones de presupuesto - 85,3 de recaudación.

'Jackass 3D' (2010) 20 millones de presupuesto - 171,5 de recaudación.

El spin-off 'Jackass Presents: Bad Grandpa' (2013) 15 millones de presupuesto - 160,9 de recaudación.

'Jackass Forever' 10 millones de presupuesto - 74,8 de recaudación.

