Jorge López Dellachiessa asume como director general del Sistema Penitenciario

-

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, designó a Jorge Guillermo López Dellachiessa como el nuevo director general del Sistema Penitenciario (SP).

TE PUEDE INTERESAR: Ministerio de Salud y UNOPS terminaron el convenio por mutuo acuerdo

El Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, nombró a Jorge Guillermo López Dellachiessa como el nuevo director general del Sistema Penitenciario (SP), este lunes 10 de noviembre.

"Este nombramiento fortalece los controles en los centros carcelarios y llevará a cabo una transformación integral en la gestión penitenciaria del país. La labor del nuevo Director será clave para garantizar una mayor eficiencia y seguridad en los centros de reclusión", indicó el Ministerio de Gobernación.

El objetivo de esta acción es mejorar las condiciones de los recintos y reforzar el sistema de control y supervisión, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad penitenciaria.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue quien nombró a Jorge Guillermo López Dellachiessa (derecha) como el nuevo director general del Sistema Penitenciario. (Foto: Mingob)

Tras su nombramiento, el Ministro Villeda, el nuevo Director y el Viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano, acudieron a las oficinas del SP para presentar al nuevo titular y dar inicio a su gestión.

Durante este encuentro, las autoridades participaron en una reunión de trabajo y planificación, en la que se establecieron los principales lineamientos para el fortalecimiento y la transformación del sistema carcelario en el país.

Su perfil

El director López Dellachiessa es licenciado en Criminología y Política Criminal por la universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Se ha desempeñado como consultor y analista independiente sobre fenómenos criminales, para la impartición y administración de la seguridad pública.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda nombró a Jorge Guillermo López Dellachiessa, como director General del @_SPGuatemala. Su trabajo será clave para el fortalecimiento de los controles en los centros carcelarios y la transformación de la gestión penitenciaria. pic.twitter.com/iD8DTOqIld — MinGob (@mingobguate) November 10, 2025

"Este nombramiento refleja el compromiso del Ministerio de Gobernación con la mejora de las condiciones del sistema penitenciario guatemalteco, buscando siempre garantizar la justicia, la seguridad y el bienestar de la población", señaló la cartera de seguridad.

Fuga de reos

Ludin Godínez, quien fungía como director del Sistema Penitenciario, fue destituido el 13 de octubre, luego de que se revelara que 20 reos de alta peligrosidad se fugaron del Centro de Detención Frajanes II.

Casi un mes después, y también de la salida de la cúpula del Ministerio de Gobernación, las nuevas autoridades nombraron al sustituto.