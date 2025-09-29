Jornada gratuita de vacunación antirrábica iniciará en octubre

-

Perros y gatos podrán recibir la vacuna antirrábica sin costo en distintas comunidades de Santa Catarina Pinula durante octubre.

El Centro de Atención Permanente (CAP) dio a conocer el inicio de la jornada de vacunación gratuita contra la rabia para perros y gatos, que se desarrollará del 12 al 31 de octubre en diferentes comunidades de Santa Catarina Pinula.

La actividad arrancará el domingo 12 y lunes 13 de octubre en la aldea El Carmen, y posteriormente se extenderá a las demás aldeas con el apoyo de una unidad móvil de salud.

La actividad arrancará el domingo 12 y lunes 13 de octubre en El Carmen. (Foto: archivo)

Según se informó, las mascotas deben tener dos meses de edad en adelante y estar en buen estado de salud. Los perros deben presentarse con cadena y bozal. Los gatos pueden transportarse en costal o envueltos en una toalla.

Del 15 al 23 de octubre, el personal visitará: La Salvadora I, La Salvadora II, Cuchilla del Carmen, El Pueblito, centro urbano, El Caminero, San José El Manzano y El Manzano La Libertad.

Del 24 al 31 de octubre: Cristo Rey, El Pajón, El Rosario, Laguna Bermeja, Don Justo y Callejón El Ensueño, Caserío La Laguneta, Caserío Los Cipreses y nuevamente el centro urbano.

Las mascotas deben tener dos meses de edad en adelante y estar en buen estado de salud. (Foto: cortesía CAP)

Jackeline Zabaleta, promotora de salud, destacó que el objetivo es ampliar la cobertura de vacunación antirrábica y proteger tanto a las mascotas como a las familias.

Las autoridades recordaron que los vecinos deberán estar atentos cuando llegue la unidad móvil a sus comunidades, ya que se hará el llamado mediante altoparlantes o visitas de puerta en puerta.