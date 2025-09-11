Licencia al alcance de tu mano: Maycom facilita el trámite en Escuintla

-

Conducir sin licencia cualquier tipo de vehículo pareciera no tener mayor consecuencia para algunas personas, pero puede costar hasta Q400 de multa.

Algunos conductores circulan sin este documento, aduciendo que van a distancias cortas; sin embargo, esto podría representar un inconveniente legal si el conductor sin licencia se ve involucrado en un hecho de tránsito o las autoridades les requieren sus papeles.

"En el país, la única entidad autorizada para emitir licencias de conducir nuevas, reposiciones o renovaciones es la empresa Mayoreo de Computación, S.A. (Maycom)", recordó el encargado de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San José, Escuintla, Pablo Hernández.

En Escuintla, la sede de Maycom se encuentra en el segundo nivel del Centro Comercial Interplaza, de la cabecera departamental, ubicado en el km 52.6 de la autopista Palín, Escuintla. En el lugar, el personal atiende de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y sábado de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Conducir sin licencia puede costarle a cualquier persona una multa de hasta Q400. (Foto: Henry López/Colaborador)

Para obtener la primera licencia o transferirla a un nivel superior, los interesados deben acudir a un centro de evaluación autorizado, donde se realizan las pruebas correspondientes.

Hernández explicó que algunas academias de manejo han implementado jornadas en distintos municipios para facilitar el proceso.

"En estas jornadas, los empleados de las academias brindan una capacitación básica sobre reglamento de tránsito, señales horizontales y verticales, y conducción en ciudad y carretera. Antes del examen, los aspirantes tienen oportunidad de repasar", señaló Hernández.

Obtener el documento de manera legal tiene un costo aproximado de Q1 mil. (Foto: Archivo)

Por su parte, Mayra Flores, representante de la academia La Asunción, indicó que los exámenes son rápidos y que ofrecen toda la asesoría necesaria para obtener la licencia, ya sea para automóvil, camión, bus, motocicleta o tractor.

"Incluso contamos con una clínica de la vista que realiza los exámenes de forma cómoda. Después solo queda acudir a las oficinas de Maycom", agregó Flores.

Estas jornadas buscan simplificar el acceso a la licencia y fomentar la conducción responsable entre los guatemaltecos.

Costo de licencia