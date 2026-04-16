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(Video) Gol de José Carlos Martínez pone en ventaja a Municipal ante Comunicaciones

  • Por Pablo Arrivillaga
15 de abril de 2026, 21:37
Liga Nacional
Municipal inauguró el marcador pasada la hora de partido. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario)&nbsp;

Municipal inauguró el marcador pasada la hora de partido. (Foto: Juan Mijangos / Nuestro Diario) 

Municipal rompió el cero en el Clásico 337 y tomó ventaja en el segundo tiempo gracias a José Carlos Martínez, quien marcó al minuto 63.

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El delantero escarlata apareció en el momento justo para firmar su sexto gol en clásicos. La jugada nació de un tiro de esquina ejecutado por Cristian Hernández; el balón viajó hasta el segundo palo, donde Martínez ganó la posición ante una débil marca de la defensa de Comunicaciones y conectó un certero cabezazo para abrir el marcador cuando restaba menos de media hora de partido.

Mira aquí la anotación del conjunto edil: 

 

 

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