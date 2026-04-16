(Video) Gol de José Carlos Martínez pone en ventaja a Municipal ante Comunicaciones

Municipal rompió el cero en el Clásico 337 y tomó ventaja en el segundo tiempo gracias a José Carlos Martínez, quien marcó al minuto 63.
OTRAS NOTICIAS: Léster Martínez roba miradas en El Trébol durante el Clásico 337
El delantero escarlata apareció en el momento justo para firmar su sexto gol en clásicos. La jugada nació de un tiro de esquina ejecutado por Cristian Hernández; el balón viajó hasta el segundo palo, donde Martínez ganó la posición ante una débil marca de la defensa de Comunicaciones y conectó un certero cabezazo para abrir el marcador cuando restaba menos de media hora de partido.
Mira aquí la anotación del conjunto edil: