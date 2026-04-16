Léster Martínez roba miradas en El Trébol durante el Clásico 337

El campeón mundial Léster Martínez fue uno de los invitados especiales en el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones, disputado en el estadio El Trébol.
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El máximo referente del boxeo guatemalteco, actual poseedor del título mundial interino supermediano del CMB, engalanó una nueva edición del duelo más esperado del futbol nacional, siguiendo las acciones desde el palco oficial.
Previo al inicio del encuentro, el pugilista compartió con los aficionados, quienes no dejaron pasar la oportunidad para acercarse, saludarlo y tomarse fotografías. Su presencia generó expectación entre los asistentes y aportó un ingrediente distinto a la jornada.
El petenero se mostró cercano con el público y acompañó el ambiente festivo mientras arrancaba el enfrentamiento entre los dos clubes más ganadores del país, en una noche marcada tanto por la rivalidad en la cancha como por figuras destacadas fuera de ella.