José Chávez Mejía, el docente e investigador que ha puesto en alto a Quetzaltenango

El Doctor Chávez Mejía es especialista en la IA y asegura que la inteligencia humana jamás será superada por la artificial.
OTRAS NOTICIAS: ¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre una nueva vacante
El Dr. José Rodolfo Chávez Mejía, docente e investigador del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha dejado en alto en nombre de Quetzaltenango.
Chávez Mejía participó en la VI Jornada Académica, Cultural y Deportiva 2025 "Educar. Innovar. Transformar", organizada por la Facultad de Ciencias Administrativas del Campus VIII Comitán, la cual se realizó en el el auditorio Belisario Domínguez, México.
Durante su conferencia titulada: "Chatbots contables: La nueva era de la contaduría pública con Inteligencia Artificial", el doctor compartió, con un enfoque práctico y dinámico, su experiencia y conocimiento sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (IA), tanto en el ámbito académico como en el profesional.
Explicó cómo los chatbots y copilotos pueden convertirse en herramientas valiosas cuando son utilizadas con responsabilidad y ética.
Además, Chávez destacó que si bien es cierto, la IA ya es parte fundamental de la vida cotidiana y de las profesiones, la inteligencia humana jamás será superada por la artificial.
En base a esto, el catedrático insta a los estudiantes universitarios a prepararse, formarse y actualizarse en cada una de sus áreas de estudio, sobre todo en el conocimiento científico.
Con esta participación, el Doctor Chávez demuestró que Quetzaltenango cuenta con profesionales que trascienden fronteras, llevando conocimiento, innovación y orgullo a nivel nacional e internacional.