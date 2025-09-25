¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre una nueva vacante

Versión Impresa
  • Por Jessica González
25 de septiembre de 2025, 08:39
Alista tu CV y aplica. (Foto: archivo/Soy502)

Si quieres trabajar rodeado de naturaleza y animales, ¡apúntate!

El Zoológico La Aurora abrió una vacante para quien desee unirse a su equipo.

El recinto está contratando a un Auxiliar de Apoyo Logístico.

Entre las funciones del puesto están:

  • Apoyar en la entrega, traslado y resguardo de equipo logístico y materiales de seguridad.
  • Realizar rondas de inspección e instalaciones. 
  • Registrar novedades e incidentes.
  • Verificar el funcionamiento de cámaras, radios, alarmas y otros dispositivos. 

Entre otras responsabilidades está ejecutar las tareas con puntualidad, disciplina y respeto a los protocolos de seguridad. 

Si estás interesado, envía tu CV a zoo.bancodecandidatos@gmail.com

