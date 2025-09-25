¡Únete al equipo! El Zoológico La Aurora abre una nueva vacante

Si quieres trabajar rodeado de naturaleza y animales, ¡apúntate!
El Zoológico La Aurora abrió una vacante para quien desee unirse a su equipo.
El recinto está contratando a un Auxiliar de Apoyo Logístico.
Entre las funciones del puesto están:
- Apoyar en la entrega, traslado y resguardo de equipo logístico y materiales de seguridad.
- Realizar rondas de inspección e instalaciones.
- Registrar novedades e incidentes.
- Verificar el funcionamiento de cámaras, radios, alarmas y otros dispositivos.
Entre otras responsabilidades está ejecutar las tareas con puntualidad, disciplina y respeto a los protocolos de seguridad.
Si estás interesado, envía tu CV a zoo.bancodecandidatos@gmail.com