José Perebal presenta dos nuevos poemarios en Quetzaltenango

José Perebal lanzó en Casa No'j sus nuevos libros de poesía, que exploran amor, desamor y melancolía en más de 100 poemas.
LEE TAMBIÉN: Conoce al escritor que recorre Guatemala para transformar tus historias en novelas
El escritor quetzalteco José Perebal presentó de manera oficial dos recientes libros en el Centro Cultural Casa No'j. Los poemarios surgen de la inspiración, reflexión y vivencias personales del autor.
El primer libro titulado "Efemérides del Silencio" cuenta con portada del maestro Carlo Marco Castillo, mientras que "Príncipe sin reina" posee una portada diseñada por el maestro Josué Hernández.
Cada obra contiene más de 50 poemas que exploran emociones propias de la adolescencia, abordando temas como el amor, desamor, tristeza y melancolía, entre otros.
Los textos fueron escritos entre octubre de 2024 y marzo de 2025, y tras un proceso de antología, fueron finalmente publicados.
"He crecido bastante en mi producción literaria y ya tengo planeados nuevos títulos que muy pronto daré a conocer, esperando el apoyo de los amantes de la lectura", comenta el autor.
Si desea un ejemplar
Los libros se pueden adquirir a través de las redes sociales del escritor, en Facebook como José Anthony. José Perebal cuenta, además, con otros dos títulos previos: "29 de septiembre" y "Abajo del Olimpo de Xibalbá".
Como mensaje final, el autor invitó a los lectores a descubrir y apoyar la literatura local y nacional, pues así se puede seguir promoviendo a los escritores quetzaltecos.
Detalles del escritor
- José Perebal es escritor y poeta quetzalteco, de origen maya k'iche–kaqchikel, miembro del Club Casa Los Altos y Comunidad Artística de Xela. Algunos de sus poemas han sido traducidos al polaco, ruso, inglés, kaqchikel, k'iche, lenguaje de señas y sistema braille.
- Es coordinador de XEPA Gestión cultural. Pintor con obras en colecciones privadas en Polonia y México (2024).
- Fue subdirector de Galería LANDS y Espacio 14, Galería y Museo (2024).
- Autor de libros "Veintinueve de septiembre" y "Abajo del Olimpo y Xibalbá" (2024), "Príncipe sin reina" y "Efemérides del silencio" (2025), coautor de "Piedra sobre piedra" publicado por Centro Cultural Casa No´j y Municipalidad de Quetzaltenango (2024).