José Perebal presenta dos nuevos poemarios en Quetzaltenango

El escritor quetzalteco José Perebal presentó de manera oficial dos recientes libros en el Centro Cultural Casa No'j. Los poemarios surgen de la inspiración, reflexión y vivencias personales del autor.

El escritor presentó de forma oficial sus dos libros. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El primer libro titulado "Efemérides del Silencio" cuenta con portada del maestro Carlo Marco Castillo, mientras que "Príncipe sin reina" posee una portada diseñada por el maestro Josué Hernández.

Cada obra contiene más de 50 poemas que exploran emociones propias de la adolescencia, abordando temas como el amor, desamor, tristeza y melancolía, entre otros.

Los textos fueron escritos entre octubre de 2024 y marzo de 2025, y tras un proceso de antología, fueron finalmente publicados.

"He crecido bastante en mi producción literaria y ya tengo planeados nuevos títulos que muy pronto daré a conocer, esperando el apoyo de los amantes de la lectura", comenta el autor.

En julio de este año recibió el Galardón Cordero Plateado de Poesía. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Si desea un ejemplar

Los libros se pueden adquirir a través de las redes sociales del escritor, en Facebook como José Anthony. José Perebal cuenta, además, con otros dos títulos previos: "29 de septiembre" y "Abajo del Olimpo de Xibalbá".

Como mensaje final, el autor invitó a los lectores a descubrir y apoyar la literatura local y nacional, pues así se puede seguir promoviendo a los escritores quetzaltecos.

El escritor ha destacado por su capacidad para los poemas. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)