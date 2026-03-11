Juez condena a García Rubio por muerte de Hansel Szarata, pero cambió el delito

-

Carlos García Rubio fue condenado, pero tendrá prisión domiciliar. El juez modificó el delito por el el que inicialmente era acusado.

El juez Manolo Lopez dictó sentencia condenatoria en contra de Carlos Garcia Rubio por la muerte de Hansel Szarata. Durante la sentencia, el juez explicó que las pruebas evidenciaron un hecho de violencia, pero consideró que las actuaciones encuadraban en otro delito.

"Se encuentra acreditada la participación del mismo, Carlos Fernando García Rubio, en calidad de autor en el homicidio en estado de emoción violenta de Hansel Ernesto Szarata Valdéz", dijo el juez.

Juez Manolo López condena a Carlos Garcia Rubio a 2 años de prisión por el delito de homicidio en estado de emoción violenta en agravio de Hansel Szarata. pic.twitter.com/RsNyQFY8vE — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 11, 2026

Cambio de delito

El juez lo condenó, pero con un delito distinto al que fue acusado.

El Ministerio Público lo acusó de homicidio y pidió 20 años de prisión, pero a criterio del juez, las actuaciones encuadran en el delito de homicidio en estado de emoción violenta.

Por lo que lo condenó, por ese delito, a 2 años de prisión conmutables, a razón de Q30 diarios.

"Se condena al acusado Carlos Fernando García Rubio como autor responsable del delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta en agravio de la vida del señor Hansel Ernesto Szarata Valdéz", dijo el juez.

El juez Manolo López emitió sentencia condenatoria en contra de Carlos García Rubio. (Foto: José Pos/Colaborador)

Apelará

García Rubio, se mostró feliz por la resolución del juez, pues este miércoles recobrará su libertad, sin embargo, dijo que apelará la sentencia, porque quiere ser absuelto.

"No estamos de acuerdo con la justicia. No estamos de acuerdo con lo que ordena el tribunal y vamos a hacer una apelación directa a lo que ordenó el juez. Siempre tomando en cuenta que hay factores que les he venido informando durante muchos meses, que no han sido tomados en cuenta, específicamente la manipulación del proceso y el sesgo que existe para poderme incriminar a mí como responsable del hecho", dijo García Rubio.

Carlos García Rubio asegura que apelará la sentencia, porque buscará la absolución. pic.twitter.com/6aUIKxcKvx — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 11, 2026



El caso

El 5 de abril de 2025 se reportó el fallecimiento de un hombre en el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 16. Momentos después, se confirmó que la víctima era Hansel Szarata, exasesor jurídico del Congreso de la República.

Por el hecho, fue capturado Carlos García Rubio, quien desde el inicio alegó su inocencia.

La investigación señala que la víctima, el acusado y otras personas (Roberto Padilla y Andrés Cano) convivieron en una discoteca del lugar.

Cuando se retiraban Padilla y Cano tuvieron un incidente con otras personas y dispararon cuando iban en el vehículo, segundos después llegaron a donde estaba García Rubio y Szarata y es cuando se registraron los segundos disparos, la víctima fallece momentos después.