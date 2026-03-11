Acercamiento de frente frío traerá bajas temperaturas en las próximas horas

¡Cúbrete! La temperatura puede disminuir entre 1 y 2 grados.
El ambiente caluroso continuará en gran parte del país durante las próximas horas; sin embargo, el acercamiento de un frente frío procedente de la península de Yucatán podría ocasionar un leve descenso en las temperaturas, principalmente en el occidente de Guatemala.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las temperaturas máximas podrían disminuir entre los 1 y 2 grados.
En la región occidental se mantendrán condiciones más frías durante la noche y la madrugada, y en los sectores más elevados podrían registrarse temperaturas entre 0 y 2 grados por condiciones locales.
Posibles lluvias
Además, no se descarta la posibilidad de lluvias, pues por la tarde se prevé el ingreso de humedad que podría generar precipitaciones en las regiones de bocacosta y occidente, mientras que en el resto del país se espera nubosidad dispersa.
Durante la noche el ambiente será fresco, con mayor sensación de frío en las zonas altas del occidente.