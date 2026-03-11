Los nuevos formularios que puedes consultar en la "APP FEL" de la SAT

Ahora podrás realizar nuevas consultas de formularios de Declaraguate a través de la App.
La SAT ha implementado nuevos formularios de Declaraguate en la APP FEL, para que los usuarios puedan realizar consultas y compartir.
Entre los formularios que puedes consultar están el del ISR, IVA general, IVA Contratos Pago Directo e IVA pequeño contribuyente, entre otros.
La App tendrá disponibles todos los formularios que hayas presentado en los últimos cuatro años.
Pasos para realizar consultas
- Ingresa a la APP FEL con tu usuario, contraseña, huella o reconocimiento facial.
- Ingresa al menú principal y presiona el botón "Declaraguate".
- Ve al botón "lista" para consultar tus formularios.
- Presiona la "lupa" para buscar el formularios que deseas consultar.
- Ingresa un texto para filtrar, presiona el formulario que deseas y luego podrás darle compartir.
La SAT también informó que los formularios del ISR (opcional mensual, trimestral, anual), IVA General e ISO, serán migrados únicamente a la Agencia Virtual para aumentar la certeza de los contribuyentes.
Esto se realizará a partir del 2 de junio para Contribuyentes Especiales y a partir del 1 de septiembre 2026 para contribuyentes del Régimen General del IVA.