Los nuevos formularios que puedes consultar en la "APP FEL" de la SAT

  • Por Jessica González
11 de marzo de 2026, 11:33
La SAT sigue avanzando en la transformación digital. (Foto: archivo/soy502)

La SAT sigue avanzando en la transformación digital. (Foto: archivo/soy502)

Ahora podrás realizar nuevas consultas de formularios de Declaraguate a través de la App.

La SAT ha implementado nuevos formularios de Declaraguate en la APP FEL, para que los usuarios puedan realizar consultas y compartir.

Entre los formularios que puedes consultar están el del ISR, IVA general, IVA Contratos Pago Directo e IVA pequeño contribuyente, entre otros. 

La App tendrá disponibles todos los formularios que hayas presentado en los últimos cuatro años.

Pasos para realizar consultas

  • Ingresa a la APP FEL con tu usuario, contraseña, huella o reconocimiento facial.
  • Ingresa al menú principal y presiona el botón "Declaraguate".
  • Ve al botón "lista" para consultar tus formularios.
  • Presiona la "lupa" para buscar el formularios que deseas consultar.
  • Ingresa un texto para filtrar, presiona el formulario que deseas y luego podrás darle compartir.

La SAT también informó que los  formularios del ISR (opcional mensual, trimestral, anual),  IVA General e ISO, serán migrados únicamente a la Agencia Virtual para aumentar la certeza de los contribuyentes.

Esto se realizará a partir del 2 de junio para Contribuyentes Especiales y a partir del 1 de septiembre 2026 para contribuyentes del Régimen General del IVA.

