Josué Hernández participó en Campeonato Mundial de Salto

-

Josué Hernández, estudiante de sexto primaria, ha logrado lo que muchos solo sueñan: representar a Guatemala en un evento internacional

LEE TAMBIÉN: Teodoro Palacios Flores dejó un gran legado en el deporte

Del 27 de julio al 3 de agosto, participó en el Campeonato Mundial de Salto de Cuerda 2025, celebrado en Kawasaki, Japón, llevando consigo no solo su talento, sino también el esfuerzo de años de práctica y el apoyo incondicional de su familia.

Originario de este municipio, Josué descubrió su pasión por el salto de cuerda durante la pandemia, gracias a un programa impulsado por el Departamento de Recreación de la Dirección General de Educación Física (DIGEF).

Herber Méndez y Josué Hernández junto a la ministra de Educación, Anabella Giracca. (Foto: Cortesía Josué Hernández)

En ese entonces, el Ministerio de Educación promovía rutinas de actividad física a través de videos enviados a los maestros. Josué, como muchos otros niños, debía grabarse practicando en casa.

"Nos dejaban tareas con la cuerda y aunque costaba respirar con mascarilla, empecé a practicar", relató el pequeño, quien desde entonces no ha dejado de saltar.

Juramentación de niños apoyados por el Programa Educación para la Física. (Foto: Cortesía Josué Hernández)

Las horas de recreo se convirtieron en su espacio para perfeccionar la técnica, bajo la guía de su profesor Mynor. "Practico de 7:30 a 10:00 horas y luego tenemos recreo. Después sigo con mis estudios", explicó.

La oportunidad de competir en Japón fue una sorpresa emocionante. "Un día que fuimos a la escuela, mis papás estaban conmigo y mi profesor les contó que me iba a Japón. Me puse muy contento de saber que iría tan lejos", expresó.

Constantemente entrena el salto en cuerda y esto le ha abierto la puerta a nivel internacional. (Foto: Cortesía Digef)

Sobre su entrenamiento, Josué detalló que realiza saltos alternados y trabaja distintas técnicas. Su participación en el campeonato no solo enaltece el nombre del país, sino que inspira a otros niños y niñas a perseguir sus sueños, salto a salto.