Joven es asesinada tras un ataque armado en calzada La Paz, zona 5

-

Una joven de aproximadamente 18 años fue asesinada a tiros este martes en la calzada La Paz, zona 5 capitalina.

OTRAS NOTICIAS: Asalto en zona 13 deja una persona herida este martes

Una joven de 18 años aproximadamente, que aún no ha sido identificada, fue asesinada a tiros en la calzada La Paz y 12 calle, de la zona 5 capitalina, en dirección del puente Belice hacia el puente Cuatro Caminos.

Según el reporte de los Bomberos Municipales, la víctima murió al sufrir múltiples heridas de bala en el pecho y abdomen.

De manera preliminar se dio a conocer que era transportada en un vehículo de dos ruedas, donde los atacantes la bajaron del mismo y posteriormente le dispararon.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el carril quedó deshabilitado momentáneamente debido al crimen.

(Foto: Bomberos Municipales)

La Policía Nacional Civil (PNC) realizaba un sondeo para constatar si alguien la conocía en los alrededores, además la investigación del hecho la realizará el Ministerio Público (MP), quien se quedó a cargo de la escena del crimen.

Ella se suma a las 271 mujeres que han muerto a causa de heridas por proyectil de arma de fuego según las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de las cuales, 138 muertes se han registrado en el departamento de Guatemala.

Asesinato en calzada La Paz, tramo para el sur, zona 5.



Mujer, adolescente, aún no identificada.



MP coordinado por hecho armado. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/asvFKbSHku — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 29, 2025

*Con información de Eunise Valdez y Oscar Rivas / colaboradores.