Asalto en zona 13 deja una persona herida este martes

Un ataque armado se registró en la Avenida Las Américas, zona 13, donde una persona resultó herida tras un atraco.
Juan Carlos Ortiz Muñoz, de 42 años, resultó herido tras sufrir un ataque armado en la 24 calle de la Avenida Las Américas, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.
Los atacantes despojaron de su vehículo de dos ruedas al conductor que trasladaba a Ortiz Muñoz y le ocasionaron varias heridas con arma de fuego en el abdomen y las extremidades inferiores, informaron socorristas de Bomberos Municipales.
La víctima fue trasladada al Hospital Roosevelt, donde se le atendió en la emergencia, esta persona indicó que había pedido el servicio de taxi, ya que se trasladaba de Boca del Monte para la ciudad capital.
El conductor, quien no fue identificado, se quedó en el lugar brindando más información a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se apresuraron a informar para dar seguimiento al hecho.