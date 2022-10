Joven de "30 años" lamenta entre lágrimas no estar casada ni tener hijos (video)

Una mujer se volvió viral al romper en llanto por no tener hijos ni estar casada a sus casi 30 años.

OTRAS NOTICIAS: Guatemalteca deslumbró en Indonesia

La usuaria @asanewa, con el nombre de Angela decidió compartir en Tik Tok su historia, pues afirma sentirse frustrada por no haber cumplido sus objetivos que la llevaron a permanecer soltera, conmoviendo a sus seguidores.

En el video la mujer cuenta con lágrimas su historia, en el material escribió: "Tendré 30 años el próximo año sin matrimonio, sin hijos; siempre me voy a la cama con lágrimas", en la descripción del clip escribió: "Qué tu favor me encuentro mi señor".

Muchos reaccionaron consolándola y afirmando que tiene toda una vida por delante, "eres hermosa y bella, el Señor responderá tus oraciones", "me paso lo mismo", "tienes mucho tiempo aún para cumplir tus sueños", "no eres la única", "aún no es tu tiempo", "no llores" y "eres muy joven" fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

Muchos aseguraron que aún le queda mucho por delante y que en el preciso tiempo llegará lo que espera.

ESTE ES EL VIDEO: