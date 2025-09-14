Lluvias provocan desplome de kiosco en La Democracia

Varios heridos fueron trasladados de emergencia al hospital, tras el incidente.
TE PUEDE INTERESAR: Video: Camión de bebidas se hunde en socavón en Iztapalapa, México
Tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado, se reportó el colapso de uno de los kioscos del parque de La Democracia en el departamento de Escuintla.
Varios heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial. Hasta el momento, no se tiene reporte de víctimas mortales.
Según medios locales, un grupo de estudiantes que llevaba una antorcha, se refugió de la lluvia debajo de la estructura. Ellos habrían resultado afectados, cuando el kiosco se derrumbó.
Testigos señalaron que el kiosco, donde se exhiben cabezas monumentales de piedra no soportó la acumulación de agua debido a su antigüedad y supuestamente por falta de mantenimiento, lo que habría provocado el desplome.