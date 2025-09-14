Joven prestaba su cuenta bancaria para recibir dinero de extorsiones

La mujer fue descubierta porque le hacían depósitos sospechosos con frecuencia.
Una joven de 25 años fue capturada por prestar su cuenta bancaria para recibir dinero de extorsiones.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la señalada recibía depósitos constantes, los cuales fueron vinculados a grupos de extorsionistas.
El hecho ocurrió en el barrio La Parroquia, municipio de Cuilapa, Santa Rosa.
La mujer fue identificada como Ludvi Lily Jiménez Cermeño. Según la PNC, es requerida por un juzgado de Jutiapa desde el pasado 13 de agosto, acusada del delito de extorsión.
De acuerdo a las investigaciones, Jiménez Cermeño ya había sido capturada en el pasado 24 de febrero de 2022, por cobro de extorsión en dicho municipio.
*Con información de Armando Solórzano