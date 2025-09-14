Capturan a el "Guerrillero", extraditable a EE.UU. por narcotráfico

Autoridades reportan la captura del cuarto extraditable de esta semana.
Este domingo 14 de septiembre se logró la captura de otro extraditable a Estados Unidos.
El operativo, a cargo de policías antinarcóticos de SGAIA-PNC, se realizó en la zona 1 de Playa Grande, Ixcán, Quiché.
Según la policía Nacional Civil (PNC) se trata de Pedro Ángel Ortíz Solís, alias "Guerrillero", de 41 años, quien tiene orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, por narcotráfico.
Solís está acusado de dos cargos: conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos de cocaína, y por fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína.
De acuerdo a las autoridades, en lo que va del año, la PNC ha capturado a 25 extraditables, 14 por temas de narcotráfico.
Otros casos
Juan Carlo Pixola Lara, quien tiene orden de aprehensión con fines de extradición por dos cargos de Homicidio y uno por Agresión, fue capturado el pasado sábado en Jalpatagua, Jutiapa.
El 11 de septiembre autoridades efectuaron la aprehensión con fines de extradición de Edras Gamaliel Carbajal Guerra, alias "Keka".
Un día después, la PNC reportó la captura de Hamilton Josué Paz Fuentes, de 34 años, conocido como "La Osa", en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.