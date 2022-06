Joven acude al aeropuerto para recibir a su novio virtual, pero este la ignoró

La joven iba emocionada pero tuvo que pasar un trago muy amargo.

Actualmente, las aplicaciones de citas son muy populares entre usuarios de todo el mundo, e incluso las redes sociales de uso habitual funcionan como un método de conquista entre personas a distancia.

Sin embargo, no todo sale como uno imagina y así lo hizo ver una mexicana que se ha vuelto viral.

Una joven que se identifica como "@iris.mochilove" causó sensación en Tik Tok, luego de compartir cómo fue ignorada por su novio de internet, el día que fue a encontrarlo al aeropuerto.

La joven acudió al aeropuerto para conocer a su novio francés. (Foto: Tik tok)

"Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve", escribió la joven en su video.

De acuerdo con Iris, su novio viajó desde Francia para por fin encontrarse, luego de sostener una relación por redes sociales.

#mochilove #iris #fede #amoradistancia ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Parte 1 ..de como nos conocimos Fede y yo .. somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del Staff del mejor grupo de viajes ... #mochileros

El video ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios opinando sobre el gracioso momento. "Amor virtual? Yo quiero uno", "Felicidades chicos", "al menos al tuyo sí lo dejaron pasar" escribieron.

Final feliz

Pese a la situación inesperada, la joven compartió un segundo video mostrando que no tardó en reencontrarse con su novio, luego de que unas amigas lo vieron, pues ella tampoco lo reconoció:

"Y por fin después de tanto tiempo, nos pudimos abrazar", se lee en su publicación.

#amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas @iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love

Iris Cuevas conoció a "Fede" siendo mochileros, pues ambos son parte del staff de un grupo de viajes. La pareja ha compartido que se encuentra feliz y estable, tras su viral reencuentro.