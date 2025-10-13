Jóvenes emprenden con flores eternas

-

Debido a la falta de empleo y de oportunidades, los jóvenes han decidido emprender para generar sus ingresos económicos, subsistir y costear sus estudios u otros gastos.

Este es el caso de Perla García, una joven de 20 años aproximadamente, originaria de la zona 7 de Chiquimula, quien desde hace poco más de dos años comenzó con la creación de sus flores eternas.

Estas son flores elaboradas con listón de diferente tipo y color para crear variedades.

La joven manifiesta que este emprendimiento, que ha ido creciendo poco a poco, le genera ingresos económicos, durante las celebraciones de cumpleaños, épocas especiales e incluso son adquiridas por parejas que festejan aniversarios y fechas importantes.





Chiquimula: joven de 20 años impulsa su emprendimiento. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

"Yo emprendí porque quería hacer cosas nuevas o en tendencia. Un día me puse a pensar y le comenté a mi mamá; ella se ofreció a prestarme el dinero para crearlas e iniciar con mi emprendimiento", agregó.

Según Perla, su mamá le dio Q120 para que iniciara su emprendimiento; en ese momento compró los materiales por unidad, entre ellos cajas de regalo, goma, listón, silicón, palillos, mariposas de plástico y otros implementos.

La joven agregó que la creación de sus flores eternas las inició en su cuarto de habitación, de allí trasladó todo su material a la sala de su hogar para tener más espacio.

"Gracias a Dios he estado manteniéndome con mi clientela y trato de estar a la orden del día. Es decir, con productos en tendencia. A la fecha, quienes me compran flores, me van recomendando con sus amigos y así sucesivamente", finalizó García.





120 quetzales Fue el capital inicial de su emprendimiento

El economista Josué Ovalle señaló que en los últimos años se ha visto un crecimiento significativo en la cantidad de emprendedores, impulsados por la digitalización y nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, también enfrentan retos como la competencia creciente, acceso limitado a financiamiento y la necesidad de adaptación a cambios tecnológicos.

Ovalle añadió que el apoyo institucional y la capacitación son elementos clave para garantizar la sostenibilidad de estos negocios.

