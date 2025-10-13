Jóvenes emprenden con flores eternas

Perla García, joven de Chiquimula, impulsa su negocio de flores eternas hechas con listón y colores, generando ingresos y clientes fieles.
Debido a la falta de empleo y de oportunidades, los jóvenes han decidido emprender para generar sus ingresos económicos, subsistir y costear sus estudios u otros gastos.
Este es el caso de Perla García, una joven de 20 años aproximadamente, originaria de la zona 7 de Chiquimula, quien desde hace poco más de dos años comenzó con la creación de sus flores eternas.
Estas son flores elaboradas con listón de diferente tipo y color para crear variedades.
La joven manifiesta que este emprendimiento, que ha ido creciendo poco a poco, le genera ingresos económicos, durante las celebraciones de cumpleaños, épocas especiales e incluso son adquiridas por parejas que festejan aniversarios y fechas importantes.
"Yo emprendí porque quería hacer cosas nuevas o en tendencia. Un día me puse a pensar y le comenté a mi mamá; ella se ofreció a prestarme el dinero para crearlas e iniciar con mi emprendimiento", agregó.
Según Perla, su mamá le dio Q120 para que iniciara su emprendimiento; en ese momento compró los materiales por unidad, entre ellos cajas de regalo, goma, listón, silicón, palillos, mariposas de plástico y otros implementos.
La joven agregó que la creación de sus flores eternas las inició en su cuarto de habitación, de allí trasladó todo su material a la sala de su hogar para tener más espacio.
"Gracias a Dios he estado manteniéndome con mi clientela y trato de estar a la orden del día. Es decir, con productos en tendencia. A la fecha, quienes me compran flores, me van recomendando con sus amigos y así sucesivamente", finalizó García.
El economista Josué Ovalle señaló que en los últimos años se ha visto un crecimiento significativo en la cantidad de emprendedores, impulsados por la digitalización y nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, también enfrentan retos como la competencia creciente, acceso limitado a financiamiento y la necesidad de adaptación a cambios tecnológicos.
Ovalle añadió que el apoyo institucional y la capacitación son elementos clave para garantizar la sostenibilidad de estos negocios.
