Jóvenes podrán aplicar a más de 500 plazas en feria de empleo para vacacionistas

Conoce los requisitos y fechas de la feria laboral para jóvenes que buscan empleo temporal durante las vacaciones.

Ahora que estamos en plena recta final del año escolar, tras terminar el ciclo debes plantearte algunas posibilidades para pasar el resto del año; los cursos de vacaciones son una opción, pero también si ya tienes edad suficiente para trabajar se abre la opción de laborar como vacacionista.

Ten en cuenta que así tendrás la oportunidad no solo de agenciarte de fondos para tus gastos, también apoyar a tu familia con los gastos de las celebraciones y te abrirá puertas a un trabajo formal cuando cumplas la mayoría de edad.

Por ello, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) dio a conocer a la población que se ha organizado una feria de empleo para jóvenes en esta temporada del año.

"Si tienes 17 años o más y estás buscando empleo para estas vacaciones, esta oportunidad es para ti", se lee en el comunicado publicado por la cartera en sus redes sociales.

La actividad está prevista que se lleve a cabo en el Centro Cultural Municipal del Palacio de Correos, el cual se ubica en la 7a. avenida 11-75, en específico en el ala norte del edificio.

A los interesados se les espera el martes 14 y miércoles 15 de octubre en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

Varias opciones

Quienes se hagan presentes se les recuerda llevar su certificado de nacimiento reciente o bien el Documento Personal de Identificación (DPI) si ya lo poseen. Asimismo, se recomienda llevar varias copias de su hoja de vida actualizada, para tener mejores opciones de ser contratado.

Además, no se te debe de olvidar llevar un lápiz o lapicero para llenar la solicitud. Asimismo, incluye una libreta, cuaderno o donde tomar notas, para cualquier otro dato requerido o indicaciones que te den los empleadores.

Finalmente, no olvides llevar una actitud positiva y llena de energía para causar una buena impresión ante los entrevistadores. Recuerda que en algunos casos, las empresas buscan a quienes contrataron en vacaciones para puestos formales cuando estos llegan a graduarse.

El dato

Según el Mintrab, se harán presentes más de 25 empresas, las cuales pondrán a disposición más de 500 plazas vacantes para todos los interesados.

Asimismo, la entidad pone a disposición de los vecinos el link https://tuempleo.mintrabajo.gob.gt/, el mismo es un portal electrónico el cual vincula a los empleadores con personas que buscan una oportunidad laboral. Es otro esfuerzo para ayudar a las personas en la búsqueda de mejores oportunidades