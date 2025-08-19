Video: Graban a jóvenes ebrios peleando en Antigua Guatemala

La PMT de Antigua Guatemala tuvo que intervenir en la riña, en el parque central de la Ciudad Colonial.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Antigua Guatemala informó que durante el operativo nocturno que realizaron el recién pasado fin de semana, detuvieron una riña entre jóvenes.
Según indicó la PMT de la ciudad Colonial, los involucrados se encontraban en estado de ebriedad, provocando una pelea entre ellos mismos y haciendo un escándalo público en el Parque Central de esa localidad.
Grabado en video
Los cuatro jóvenes que se observan en las imágenes fueron trasladados por parte de la PMT y la Policía Nacional Civil (PNC) al juzgado de turno, para solucionar su situación legal.
El video también revela que los hombres se propinaron patadas y puños, pero se desconoce el motivo por el que llevó a estos individuos a provocar la riña.
"Con acciones coordinadas, reafirmamos nuestro compromiso con mantener la seguridad y el orden en nuestra ciudad", comentó la PMT de Antigua Guatemala.