Juan Diego Hernández: un piloto de lo real a lo virtual que ganó oro

Nos comenta su curioso caso de pasar de timón un verdadero a uno de videojuego

El campeón de la GT Challenge de Las Américas 2024, el guatemalteco Juan Diego Hernández, conquistó la medalla de oro en los eSports, de los Juegos Centroamericanos 2025.

Compitió en la modalidad de Gran Turismo. "Localmente, no hubo clasificación, pero hicieron un consenso entre las personas que conocen esta disciplina, y salió mi nombre a la conversación, me llamaron y me dijeron que, si quería representar a Guatemala; a pesar de estar retirado, y no estar en el mejor nivel, no lo pensé, volví, y se dio la medalla de oro", comentó el corredor nacional.

El caso de Juan Diego es especial, ya que es piloto de carreras en la vida real, al punto de ser el actual campeón centroamericano de automovilismo, conduciendo un Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Además, ha ganado títulos nacionales e internacionales, y participado en seriales por toda Centroamérica, México, el Caribe e Inglaterra.

El piloto es el actual campeón de la región del GT Challenge de Las Américas, y ahora oro en los recientes Juegos Deportivos Centroamericanos. Fotos: Redes

"Mis rivales sabían que yo corría carros de verdad. Era el único que hacía esto en la vida real, los demás solo se dedicaban a los deportes electrónicos. Ellos me decían, que la competencia iba a ser dura, y, lo fue, sobre todo con el panameño", comentó.

El mencionado medallista dorado posee el récord de pista del autódromo El Jabalí, El Salvador, y en el de la República Dominicana. Por algún tiempo también dominó los registros tierras canaleras.

Respecto a continuar en el ciclo olímpico, Juan Diego se mostró optimista, aunque esta práctica aún no ha sido confirmada en los próximos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en el 2026, en Santo Domingo. "Si hubiese, diría que sí. Sé que no estoy en mi mejor nivel, pero con práctica podría volver mejor", terminó diciendo.

Se afianzó en esta rama de automovilismo durante la pandemia de Covid 19. "Fue ahí cuando me dediqué a jugar y practicar. Llegué a un buen nivel, incluso participé en eventos mundiales corriendo para un equipo de Estados Unidos", recordó.

"Me siento muy bien por haber ganado esta medalla, mi familia, amigos, y patrocinadores me mostraron su apoyo. Ahora solo queda seguir adelante", comentó el piloto, que en este momento pone su Lamborghini Huracán a punto, para correr la temporada 2026.