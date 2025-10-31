Concacaf anuncia fechas y horarios para la final centroamericana Xelajú - Alajuelense

-

Es oficial, fecha y hora para los duelos entre Xelajú y Alajuelense, que lucharán por la corona de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

¡Tenemos Final Centroamericana! ✅



Ida: 26 de Noviembre

Vuelta: 3 de Diciembre pic.twitter.com/LPj6WWNbqi — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2025

La final a dos partidos para definir al campeón de la Copa Centroamericana 2025, entre Xelajú y Alajuelense de Costa Rica, quedó programada con el duelo de ida para el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto; mientras que la vuelta será el miércoles 3 de diciembre en el Cementos Progreso. Ambos se disputarán en el mismo horario: 8:00 de la noche.

Los chivos reservaron su lugar en la final tras vencer 2-1 en penales al Real España de Honduras, tras un empate global de 2-2 en el tiempo reglamentario de las semifinales. En su segunda aparición en el torneo, el club guatemalteco avanzó del grupo D con un registro de tres victorias y una derrota. En la etapa de cuartos de final se impuso a Sporting San Miguelito de Panamá por un global de 3-2.

"Se ha hecho un trabajo bueno, un trabajo digno." - Juan Cardona de Xelajú ️ pic.twitter.com/XUvGzUU3Og — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Mientras tanto, el bicampeón Alajuelense se mantiene a la defensa de la corona luego de batir al poderoso Olimpia de Honduras 3-0 en la tanda de penales, tras un empate global de 2-2 en la instancia anterior. El club costarricense abrió el torneo en el grupo A, avanzando con tres victorias y una sola derrota. En los cuartos superó a otro representante catracho, Motagua, y avanzó gracias a los goles de visita tras un global de 2-2.

El cuadro quetzalteco podrá cerrar en casa la siere por el título, al ser el mejor clasificado de los dos finalistas. Si bien ambos registraron 14 puntos, los lanudos lo hicieron con diferencia de +6 goles, mientras que los manudos se quedaron con +2.