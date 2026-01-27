¡Sin piedad! Paredes arremete contra Fredy Pérez por falta su títulos en los cremas

-

El exguardameta Juan José Paredes salió al paso en un "live" de TikTok para referirse a la situación de Comunicaciones, club con el que fue campeón ocho veces, incluido el hexacampeonato, y volvió a cargar en contra del actual portero Fredy Pérez, criticándole su escasa cosecha de títulos.

Paredes explicó que "hay mucho por hacer" en los cremas y aunque quisiera estar "involucrado", subrayó el compromiso que tiene como alcalde de San Francisco, en Petén. "Ya estuviera siendo un asalariado, quizá siendo parte de esa rosca", aludiendo a Iván Sopegno y Julio González.

Con la llegada del chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa a la dirección técnica para salvarlos del descenso, comentó: "Tenía más expectativas del entrenador para cambiar el chip a los jugadores, pero después de verlo... pueda ser que sí, seríamos felices".

Volvió a arremeter en contra de Fredy Pérez: "Con tantas oportunidades que ha tenido, una sola vez ha salido campeón con el equipo; una sola vez, en 10 años (en realidad suma 3, 2 como titular), como mínimo, en 20 torneos cortos... Y es que nadie puede pasar por encima del escudo ni tampoco de la afición", añadió.

También hizo un llamado a los dirigentes albos. "Me está llamando la atención, el sábado en el segundo gol de Cobán había una falta previa. Espero que en la Liga y Federación no están haciendo algo extraño para descender a los cremas. Pónganse pilas dirigentes, hasta el calendario está muy raro".