¡Arranca la adrenalina! Más de 400 motos rugen en el Autódromo Los Volcanes

Más de 400 corredores se dieron cita en mítico Autódromo Los Volcanes, para iniciar con el pie derecho la temporada 2026 de la Copa ACMG de motociclismo; y es que, en el trazado de 2 mil 453 metros, se disputaron más de 10 categorías, en las cuales se pudo observar diversidad de motos y cilindrajes, las cuales brindaron a los primeros ganadores del certamen.

Las categorías que tuvieron participación fueron: 160 cc. Street, 200 cc. Street, 160 cc. Pro, 200 cc. Pro, 125 cc. Stock, 200 cc. Stock, CG Libre, y 160 Avanzados, algunas divisiones se dividieron en dos grupos, debido a la gran afluencia de corredores.

De esta manera, en la división 160 cc. Street, fue José Daniel Yoque, quien se llevó el primer lugar; mientras que en 200 cc. Street, José Estuardo Jiménez, fue quien subió a lo más alto del podio. Alan Fernando Hernández, conquistó la victoria en 160 cc. Pro, y Alfredo Moisés Hernández, hizo lo mismo en 200 cc. Pro.

Este evento fue el primero del deporte motor que se realiza oficialmente en este 2026, en el autódromo Los Volcanes.

En 200 cc. Street, grupo 2, fue Kevin Estuardo Xon, quien se impuso; además, en 125 cc. Stock, Luis Miguel Santos, ocupó la primera plaza. En la división de 160 cc. Stock, Oscar Gustavo Zamora, ganó su categoría; mientras que, Andersson Josué Castro, y Víctor Ordoñez Gamboa, subieron a lo más alto del podio en 160 cc. Street (grupo 1) y CG Libre. Brandon Renato Valenzuela, en 160 cc. Avanzados (grupo 1), también conquistó los laureles de la victoria.

La Asociación de corredores de Motovelocidad de Guatemala (ACMG), se preparó desde hace semanas para la primera competencia de la temporada. Esta entidad tiene más de cinco años de organizar el certamen, el cual ha crecido en afluencia de pilotos, conforme han avanzado las temporadas. En algunas fechas llegan a participar hasta 500 corredores.