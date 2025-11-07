Juan Luis Guerra y Sting se unen en "Estrellitas y Duendes"

Juan Luis Guerra y Sting sorprendieron al hacer una versión de "Estrellitas y duendes" juntos.
La canción del maestro dominicano del álbum "Bachata Rosa" de 1990, cumple 35 años, y esta fue una gran forma de celebrarla.
"Tuve que intentar cantarla como fue escrita, porque es impecable", dijo Sting acerca de su aporte. El británico interpretó el tema totalmente en español, respetando la esencia del tema.
"Trabajar con Sting ha sido un honor inmenso, su arte y sensibilidad le dieron una nueva luz a Estrellitas y duendes. Escucharlo cantar en español una de mis canciones es un regalo y un privilegio", dijo el dominicano.
El ex líder de "The Police" destacó su admiración por el autor: "Su música tiene una elegancia y profundidad extraordinarias. Ser parte de esta nueva interpretación fue un verdadero honor".
