"One Shot with Ed Sheeran" viene a Netflix, mira el adelanto

"One Shot with Ed Sheeran" el cortometraje hecho en una sola toma podrá disfrutarse en Netflix y el adelanto ya se estrenó.
El cantautor de Reino Unido trabajó con el director Philip Barantini de la serie "Adolescence", en una producción muy dinámica donde no hay repeticiones.
Acerca de la entrega
"Netflix One Shot With Ed Sheeran", sigue al cantante en tiempo real por una tarde en Nueva York, el ícono musical mundial actúa y se mueve por la ciudad mientras es grabado en una sola toma, continua, sin interrupciones ni repeticiones o cortes, permitiendo una experiencia musical inmersiva e innovadora en la ciudad más emblemática.
¿Cuándo se estrena?
Está programado para lanzarse el 21 de noviembre.
Este es un concierto original, donde tu artista favorito recorre la ciudad junto a ti, mientras ves cómo reaccionan las personas que lo encuentran por la calle, ya sea que lo reconozcan o que simplemente lo ignoren al no saber de quien se trata.
Este 6 de noviembre fue lanzado el tráiler para que te hagas una idea de cómo será disfrutar de este encuentro.
MIRA: