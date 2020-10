Juanes roba un carro por error y la policía llegó hasta su casa

Juanes tomó un carro que no era suyo y lo condujo hasta su vivienda. No se dio cuenta hasta que la policía llegó. "Me encuentro con cinco carros de policía y diez policías armados", dijo el colombiano en sus redes sociales al contar la anécdota.

El cantante colombiano Juanes reveló en redes sociales que tomó un carro que no era el suyo a su casa sin darse cuenta hasta que la policía llegó a su casa. El cantante no fue arrestado, pero sí tuvo que devolver el Tesla de última generación.

"Me encuentro cinco carros de policía, con diez policías armados hasta los dientes'', dijo en el video que compartió con sus seguidores Instagram, red social en la que reveló los detalles del incidente.

Según Juanes, este le mostró a la policía su auto Tesla, incluso cerró la puerta diciéndoles que estaban equivocados. Pero cuando revisó las placas y el interior del auto se dio cuenta que no era el suyo. La policía mientras tanto no se iba de frente de su casa.

"¿Cómo me abre el carro y cómo anda el carro? Porque en estos carros uno anda con la llave. Si no la tienes con vos, el auto no abre'', dijo Juanes, quien señaló que un policía cubano estaba muerto de risa por la situación. "Me decía: "Oye chico, esto es increíble, en 20 años nunca me había pasado ... ¡Es un escándalo!''.

Afortunadamente, Juanes resolvió la situación y aunque no fue arrestado sí tuvo que subirse a una patrulla para regresar al estacionamiento de un restaurante en el que había estado con su esposa y recoger su carro.

El dueño del auto equivocado le explicó que solía dejar la llave de su auto en el auto y por eso, Juanes pudo arrancar pensando que era el suyo.