Juega a ser grande en "Micropolis" la ciudad de los niños

Construye casas, realiza experimentos científicos, salva a la ciudad posibles incendios o llena de combustible tu vehículo para trasladarte en "Micropolis", la ciudad hecha por los niños.

Este es un espacio donde los pequeños pueden ser lo que quieran, incentivando así su imaginación e inspirándose a ejercer qué desean seguir en el futuro.

Foto: Micropolis.

Empresas e instituciones nacionales dan la bienvenida a los chicos para que experimenten profesiones y oficios de la vida real, inculcando así valores y conductas cívicas, aprendiendo mientras juegan.

Lugar y fecha

La cita es en el salón de exposiciones del Zoológico La Aurora, del 22 al 24 de agosto.

¿Quiénes pueden jugar en Micropolis?

Las actividades están pensadas para niños de 3 a 12 años.

Los participantes podrán ser constructores, diseñadores, reposteros, pintores, veterinarios, trabajar en una estación de gasolina o tomar un curso de vialidad y de emprendimiento, entre otras.

Foto: Micropolis.

Datos curiosos

En el lugar se maneja la moneda "microquetz" que sierve para que los niños puedan hacer sus compras, también es la que recibirán como pago en las más de 20 actividades que se encuentran en el lugar.

Horario

Hay dos turnos:

Mañana: 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Tarde: 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Toma en cuenta

1. No hay permanencia entre turnos, cuando sea el cierre del turno se termina la visita.

2. El ingreso se permite hasta una hora, antes de finalizar cada turno.

3. Planifica tu visita para aprovechar más tiempo del turno.

4. No hay que pagar entrada al zoológico.

Precio de la entrada

Tiene un valor de Q55 por niño y Q30 por adulto, esto incluye acceso a todas las experiencias para los niños.

Las entradas están disponibles en fanaticks.live, ingresa aquí. Si tienes dudas específicas o deseas información escribe a micropolisguate@gmail.com