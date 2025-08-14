Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins" lleva a escena dos cuentos de hadas

Dos cuentos de hadas llegarán al escenario a través del El Ballet Nacional de Guatemala Christa Mertins, en su temporada oficial del 2025.
Se trata de "Cenicienta" y "El lago de los cisnes", dos clásicos imperdibles para chicos y grandes que podrán apreciarse en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Cenicienta
Una joven que sufre maltrato y humillaciones por parte de su madrastra y hermanastras, a pesar de su difícil situación, mantiene la esperanza y sueña con un futuro mejor, que finalmente logra con la ayuda de su hada madrina. El tema es la bondad, la humildad y la perseverancia ante la adversidad.
El príncipe Sigfrido se enamora de Odette, una princesa convertida en cisne por el malvado mago Von Rothbart. Se habla de la lealtad, el sacrificio y la búsqueda del amor verdadero.
Presentaciones
Cenicienta: sábado 16 a las 4:00 p.m. y domingo 17 de agosto del 2025, en horario de 11.00 a.m.
El lago de los cisnes: viernes 22, sábados 23 y 30 de agosto a las 7:00 p.m. y domingo 31 de agosto a las 5:00 p.m.
Precios
Platea: Q50
Balcón I y II: Q30
¿Dónde puedes conseguir las entradas?
Los boletos estarán disponibles el día del evento en la taquilla.
Toma nota: Solo se recibe efectivo.
