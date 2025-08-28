Caso de Carlos García Rubio dice Juez que la ebriedad pudo influir en disparo fatal

-

"El estado de ebriedad de García Rubio podría haber influido en su reacción, pero no exime su responsabilidad" señaló el juez

El juez Fredy Orellana, encargado de analizar el caso de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación, ofreció una reflexión sobre el contexto en que se produjo la muerte de Hansel Ernesto Zárate Valdés, un crimen ocurrido durante una discusión que no incluyó agresiones físicas previas.

Juez Orellana considera que el alcohol podría haber afectado la capacidad de reacción de García Rubio durante el tiroteo. (Foto: Wilder López/Soy502)

La acusación sostiene que García Rubio, bajo los efectos del alcohol, disparó su arma sin plena conciencia de a quién o qué estaba disparando, lo que resultó en la muerte de Zárate Valdés.

Ebriedad y descontrol

En su resolución, el juez Orellana destacó que uno de los puntos clave del caso es el estado de ebriedad en el que se encontraba el acusado en el momento de los hechos. Según los informes de la Fiscalía, el acusado había ingerido una gran cantidad de alcohol 2.2 gramos de etanol por decilitro de sangre lo que pudo haber afectado gravemente sus capacidades mentales y reflejos.

Orellana destaca que las pruebas no indican un motivo claro, pero sí un disparo fatal desde la posición de García Rubio. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Las personas en estado de embriaguez no tienen la misma capacidad de reacción ni control de sus facultades, como lo establece la fiscalía", señaló el juez, quien agregó que el alcohol afecta el sistema nervioso central, lo que podría haber influido en las decisiones de García Rubio.

El juez Orellana duda sobre la premeditación del crimen, pero resalta la probabilidad de participación de García Rubio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Cadena de eventos

Según la versión de los hechos presentada por la Fiscalía, Carlos García Rubio, mientras se encontraba en estado de ebriedad, escuchó disparos en la zona. Al no poder identificar con claridad el origen del ruido y actuando bajo el efecto del alcohol, el acusado habría tomado su arma y disparado en la dirección de los sonidos.

Es su resolución el juez destacó que uno de los puntos claves es el estado de ebriedad en el que se encontraba el acusado en el momento de los hechos. pic.twitter.com/nMB0uMMhLd — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 28, 2025

El proyectil, según la investigación, alcanzó a Hansel Zárate Valdés, quien lamentablemente perdió la vida. "La acusación no establece que hubo una pelea previa ni una agresión física, lo que complica aún más el análisis del caso.

Sin embargo, el Ministerio Público ha argumentado que el acusado, debido a su estado de ebriedad, disparó sin saber a quién o qué estaba apuntando", puntualizó el juez Orellana.

¿Intención de matar?

El juez también abordó la cuestión crucial: ¿Tenía García Rubio la intención de matar a Zárate Valdés? La respuesta, según la valoración del juzgador, es clara: no. "La intención de matar no está presente, lo que sucedió fue un trágico accidente impulsado por la combinación de alcohol y armas de fuego", explicó Orellana.

Testimonios y análisis presentados para determinar si Carlos García Rubio es responsable del homicidio. (Foto: Wilder López/Soy502)

La mezcla de las condiciones físicas y emocionales del acusado en ese momento generó un desenlace fatal sin que existiera un plan premeditado de asesinato.

Fiscalía reafirma

La Fiscalía, por su parte, sigue sosteniendo que, aunque no hubo una intención explícita de quitarle la vida a Zárate Valdés, el comportamiento de García Rubio en ese estado de ebriedad, armado y reaccionando a los disparos, fue la causa directa de su muerte.

El juez Fredy Orellana expresó con contundencia: "Como lo dije con anterioridad, una persona ebria es idónea para portar y disparar un arma de fuego; hasta un niño sabe que no"

Juez: eran grandes amigos, eso lo dicen todas las declaraciones testimoniales. pic.twitter.com/5jdYXR1fuP — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 28, 2025

El juez tiene claro que existía una amistad entre García Rubio y Zárate Valdés, relación que, lamentablemente, terminó en la muerte de este último."Este tipo de situaciones, donde las personas no están en control de sus facultades debido al alcohol y las armas están involucradas, puede llevar a consecuencias fatales", concluyó Orellana.

El acusado, Carlos García Rubio, estuvo acompañado por sus familiares, quienes han estado demostrando su apoyo y afecto durante el desarrollo del caso. (Foto: Wilder López/Soy502)

El tribunal ahora deberá valorar todas las pruebas, testimonios y análisis presentados para determinar si Carlos García Rubio es responsable del homicidio o si se trata de un acto involuntario debido a la imprudencia y al estado de ebriedad.