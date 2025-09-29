Juez que benefició a María Bonilla, conocerá caso de piloto que embistió a motorista

-

El juez que, inicialmente, benefició a María Fernanda Bonilla, en el Caso Melissa Palacios, conocerá el caso del piloto que embistió a motorista en la zona 9.

El juez José Maximino Morales González, quien en 2023 modificó los delitos imputados a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín acusados de la muerte de Melisa Palacios en Zacapa, será el encargado de conocer el caso de Carlos Acevedo, arrestado tras embestir en tres ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina.

El expediente fue trasladado al Juzgado Segundo A de Primera Instancia Penal, a cargo de Morales, quien deberá decidir en la etapa intermedia si Acevedo debe o no enfrentar juicio. Esta audiencia fue programada para el 15 de abril de 2026.

Maria Fernanda Bonilla durante la audiencia de etapa intermedia, acusada en el caso de Melissa Palaciones por el delito de asesinato. (Foto: Wilder López/Soy502)

Acevedo fue capturado el pasado 25 de septiembre tras protagonizar un hecho que quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, en el cual quedó evidencia en el momento que embistió tres veces a Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, mientras conducía por la 1ª calle de la zona 9.

La audiencia de primera declaración se realizó a puerta cerrada, a petición de la familia del acusado. En esa audiencia, el juez de turno, Sergio Mena, resolvió enviarlo a proceso penal por el delito de lesiones graves.

El juez Sergio Mena observa el video que quedó grabado, como evidencia del hecho, momento en el cual el piloto embieste al motorista. (Foto: redes sociales)

Como medidas de coerción, Acevedo quedó bajo arresto domiciliario, arraigo, y el pago de Q10 mil de fianza, además de cancelar Q25 mil en concepto de reparación a la víctima. El juez también otorgó un plazo de seis meses de investigación, por lo que la etapa intermedia quedó programada para el 15 de abril del próximo año.

Antecedentes del juez

El juez Morales González cobró notoriedad en diciembre de 2021 cuando, en el caso de Melisa Palacios, modificó los cargos de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta en favor de Bonilla y Marroquín, ambos son señalados de causar la muerte de Palacios tras un ataque en Zacapa.

Debido a esa decisión, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad en agosto de 2022 para investigarlo por posible corrupción. Sin embargo, en septiembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió ampararlo en definitiva, cerrando temporalmente el proceso en su contra.