Este es el estado de salud del motorista arrollado en la zona 9

El motorista fue operado en el Hospital San Juan De Dios.
Se dio a conocer el estado de salud del motorista Larkin Daniel Hernández, de 22 años, quien fue arrollado en repetidas ocasiones por un vehículo tipo camioneta, que era conducido por Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años.
El joven motorista fue trasladado al Hospital San Juan de Dios tras el percance, en el que quedó gravemente herido, según reportaron las autoridades.
Dicho centro médico dijo que el paciente presentaba fractura expuesta, por lo que fue operado, actualmente en recuperación y monitoreo de su evolución.
Los elementos de salud indicaron que se encuentra estable tras la operación. De momento, no se brindó mayor información.
Mónica Cuque, madre de Larkin Daniel indicó que él es estudiante de enfermería y lleva dos años de formación. "Es un joven soltero, sano, no consume bebidas alcohólicas y en el momento del accidente realizaba mandados", agregó.