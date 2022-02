Tras perder inmunidad, Aldo Dávila debe acudir a audiencia de primera declaración

El diputado Aldo Dávila deberá acudir a la cita judicial programada para el viernes 18 de febrero.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a auxiliar fiscal de la FECI señalado de abuso de autoridad

El juez Noveno de Primera Instancia Penal citó al diputado Aldo Dávila para que enfrente la audiencia de primera declaración por supuesto abuso de autoridad y discriminación.

La diligencia se desarrollará luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirar la inmunidad al congresista tras resolver la petición de antejuicio que presentó el Ministerio Público.

El caso

El hecho que se imputará a Dávila en la audiencia se refiere a un incidente ocurrido el 3 de septiembre de 2020 durante una manifestación afuera del Congreso. En esa oportunidad, Dávila se dirigió a un agente de la Policía Nacional Civil de forma prepotente.

La acción surgió cuando el policía le impide el paso al diputado. "Usted no me va a poner la mano allí señor. Cuidadito conmigo que soy diputado y no me va a faltar el respeto gato abusivo, patán", dijo Dávila en aquella oportunidad.

Días después, el agente de PNC presentó una denuncia ante el MP y el ente investigador realizó la investigación.