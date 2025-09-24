Juez decidirá si guatemalteco enfrentará pena capital en Florida

-

Se le acusa de quitarle la vida a su novia y a la hija de ella, ambas también de nacionalidad guatemalteca.

El juicio por pena de muerte contra el guatemalteco Ángel Gabriel Cuz Chuc está cada vez más cerca, pues la selección del jurado que decidirá el futuro del connacional dio inicio esta semana, en Florida, Estados Unidos.

El acusado lleva más de un año detenido desde su arresto en abril 2024 por presuntamente golpear con una pala y apuñalar hasta la muerte a su novia Amalia Coc Chuc de Pec, de 36 años, y a la hija de ella, Estrella Pec Coc, de 4, ambas también connacionales.

El guatemalteco fue identificado como Ángel Gabriel Cuz Chuc. (Foto: Center for Immigration Studies)

Según las acusaciones, Cuz regresó tarde a casa de una reunión con una amiga, lo que habría dado lugar a una discusión entre la pareja, lo cual familiares de las víctimas declararon que era habitual. En un arrebato de ira, el hombre le habría quitado la vida a la madre y a la niña.

Los investigadores encontraron el cuerpo de Amalia en un cobertizo improvisado cerca de su casa en Dover, Florida, mientras que el de la menor estaba adentro de una bañera. No fue hasta varias horas después que capturaron al sospechoso tras una persecución en un área boscosa.

Las dos víctimas también eran de nacionalidad guatemalteca. (Foto: WFLA)

Durante las investigaciones, los fiscales descubrieron que Cuz ingresó ilegalmente a EE. UU. en 2023 y que era buscado en Guatemala por dos asesinatos separados. Con toda la evidencia, decidieron solicitar la pena de muerte contra el guatemalteco, ya que calificaron el caso como "desgarrador".

Según la ley de Florida, en esta situación al menos ocho de los doce miembros de un jurado deben votar a favor de que se ejecute a un sentenciado. El primer paso para ello ha dado inicio con la elección de dicho grupo.

Cabe señalar que, antes de pensar en la pena capital, el acusado enfrentará un juicio para decidir si es culpable o no de los crímenes que se le imputan.

El guatemalteco también era buscado en el territorio nacional por cometer otros dos asesinatos. (Foto: Fox 13 Tampa Bay)

*Con información de Fox 13 News