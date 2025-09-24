Varios heridos en tiroteo en centro de detención de migrantes en EE.UU.

Tiroteo en centro de detención de migrantes deja heridos y al atacante fallecido.
TE PUEDE INTERESAR: Emmanuel Macron llama Trump tras quedar retenido en Nueva York
Este miércoles 24 de septiembre ocurrió un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.
De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, varias personas resultaron heridas durante el incidente.
La funcionaria indicó que el atacante murió por una herida de bala que se habría provocado él mismo.
Antes del pronunciamiento oficial, medios de prensa habían reportado al menos tres personas heridas.
Tras conocerse el hecho, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, lo describió como "un ataque obsesivo contra las fuerzas del orden" y señaló que "debe detenerse". Además, expresó que ora por los heridos y sus familias.
Imágenes en los noticieros muestran un fuerte operativo policial por el tiroteo registrado.
Hasta el momento autoridades continúan recopilando información para esclarecer el hecho.
*Con información de AFP