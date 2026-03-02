Desfalco al CHN: juez denuncia que recibió llamadas de interés por Pedro Duque

-

El juez que conoce el Caso CHN, denunció que durante el fin de semana recibió llamadas de personas que tendrían un interés en Pedro Duque.

EN CONTEXTO: Reprograman audiencia de Pedro Duque por caso CHN

Mario Hichos, juez B del Juzgado Segundo de Instancia Penal, aseguró que tras la captura de Pedro Duque, acusado en el Caso de desfalco del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), recibió múltiples llamadas telefónicas.

Dijo desconocer cómo estas personas, de quienes no reveló nombres, obtuvieron su número de celular, pero que todas las llamadas estaban relacionadas al caso contra Duque.

"Don Pedro, dejar constancia que usted es una persona muy querida, por lo visto. Durante el fin de semana mi teléfono celular no ha dejado de sonar. Tuve que incluso apagarlo. Le sé decir que eso lejos de beneficiarlo a usted, lo está perjudicando. El MP ya tiene conocimiento de ciertas llamadas o ciertos mensajes que me han llegado a mi persona, eso no lo voy a permitir", dijo el juez.

Además, dejó clara una advertencia: "Si yo recibo una llamada más de un funcionario público, lo haré de conocimiento del MP como corresponde".

Esto lo denunció en una audiencia en la que tomó control jurisdiccional de la captura de Duque.

"Don Pedro, usted es muy querido por lo visto, durante el fin de semana mi celular no ha dejado de sonar. Esto lejos de beneficiarlo a usted, lo está perjudicando", advierte el juez Mario Hichos.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/bxQnE1KheU — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

La audiencia de Duque

El juez Hichos programó la audiencia de primera declaración contra Duque para el próximo 16 de marzo. Indicó que no se desarrollaría este lunes 2 de marzo para que la defensa pueda conocer la acusación.

También dijo que lo enviaría a prisión a Matamoros, mientras le solicita al Sistema Penitenciario (SP) que determine cuál es el lugar idóneo para que sea resguardado debido a ser una persona de "interés político".

Juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo Penal, explica que no se desarrollará la audiencia de primera declaración contra Pedro Duque.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/B4qadSkDEu — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

Además, Duque manifestó que teme por su seguridad y la de su familia, ya que ha recibido amenazas.

"Hemos recibido, debido a la exposición de este caso, varias amenazas e intimidaciones. Solo quisiera hacer constar, que no solamente yo, mis hijos, mi familia en general, está bajo riesgo en este momento, solo quisiera que se tomara nota de eso", dijo Duque.

Duque asegura que él y su familia han recibido amenazas a raíz del caso CHN.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/FCpAVQhF72 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 2, 2026

Desfalco al CHN

Según la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Duque es el líder de una estructura que desfalcó al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por Q20 millones.

Estas personas, que integran la estructura criminal, según la investigación, utilizaron empresas de cartón y realizaron trámites bancarios a cambio de dinero.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero", dijo el fiscal Klayber Sical al exponer el caso.

Además, detalló que los integrantes de la banda, retiraban grandes sumas de dinero con la complicidad de personal del banco.

El dinero pudo ser utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama.