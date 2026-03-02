Versión Impresa
Los cuatro objetivos que fijó Donald Trump para la guerra contra Irán

  • Por Reychel Méndez
02 de marzo de 2026, 12:59
El mandatario estadounidense dejo saber esta información durante declaraciones realizadas en la Casa Blanca. (Foto: AFP)

Entre los objetivos está garantizar que el régimen iraní no pueda seguir operando. 

El mandatario estadounidense, Donald Trump, expuso este lunes 2 de marzo por primera vez una lista precisa de cuatro objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca.

Para justificar la operación militar lanzada el sábado 28 de febrero, aseguró que había aprovechado la "última y mejor oportunidad" para atacar.

"Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán", declaró Trump, quien habló sobre el conflicto antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones.

Estos objetivos surgen del ataque realizado a Irán donde quedó fallecido Alí Jameneí. (Foto: AFP)
"Segundo, estamos aniquilando su Armada", añadió.

"Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", continuó.

"Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras", concluyó Trump, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Medio Oriente, como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.

Si bien aun no se han implementados los planes de ataque, el secretario de la defensa de EE.UU. indicó que llegarán hasta donde sea necesario. (Foto: AFP)
*Con información de AFP

