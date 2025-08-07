Juez Érick García enfrentará audiencia por caso TREP

-

La Junta de Disciplina Judicial programó una audiencia para analizar actuación del juez Erick García en el caso TREP.

La Junta de Disciplina Judicial tiene prevista una audiencia el próximo 18 de septiembre para decidir si el juez Erick García se extralimitó en sus funciones en el caso de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El juez es acusado de otorgar medidas sustitutivas a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) involucrados en el caso y revocar la orden que suspendía sus labores.

Sin embargo, la defensa asegura que se trata de un caso que el Ministerio Público (MP) nunca pidió.

Esta audiencia llega después de que la Sala Tercera de Apelaciones, encabezada por Alejandro Prado, revocara de oficio la decisión de García. Cabe recordar que en enero de este año, el acusado era juez suplente A del Juzgado Segundo Penal.

Audiencia determinará si el juez Erick García se extralimitó en sus funciones tras otorgar medidas sustitutivas a los magistrados titulares del TSE. (Foto: Soy502/archivo)

La defensa de los magistrados del TSE está a la espera de que la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia decida si fue correcta o no la decisión de anular lo resuelto.

Según los abogados defensores, los magistrados de la Sala se pasaron de sus funciones, ya que en la audiencia solo se debía tratar una recusación (es decir, un cambio de jueces) que había solicitado el MP, y no anular decisiones del juez García.

Los magistrados del TSE en una audiencia en los Tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre la investigación

Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco enfrentan un proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación del sistema TREP, usado en las elecciones. Perdieron su inmunidad en diciembre de 2023 y, aunque se giraron órdenes de captura en enero de 2024, ya habían salido del país.

Más adelante, se presentaron voluntariamente ante el juzgado y fueron ligados a proceso por el delito de fraude. El MP solicitó prisión preventiva, pero se les otorgó medidas sustitutivas, como arresto domiciliario, prohibición de salir del país y el pago de Q100 mil de fianza.

Según el MP, el sistema fue adquirido a un precio mayor que en otros países, lo que habría generado un perjuicio económico.