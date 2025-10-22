Juez liga a proceso penal a jefe de presupuesto de Ministerio de Salud por caso UNOPS

-

El jefe de presupuesto del Ministerio de Salud, quedó ligado a proceso penal por caso UNOPS. Durante la audiencia, el Ministerio Público reprodujo escuchas telefónicas.

Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe de presupuesto del Ministerio de Salud y capturado por el caso UNOPS, quedó ligado a proceso penal por el delito de falsedad ideológica.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo acusó de colocar información falsa en oficios emitidos y pidió que fuera enviado a prisión preventiva, sin embargo, el juez Guillermo Luna, otorgó medidas sustitutivas.

MP imputa hechos en contra Luis Felipe Aldana Cermeño, exjefe de presupuesto del Ministerio de Salud.



Lo acusan en el caso UNOPS.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/DZ2ZoOHsSW — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 22, 2025

Escuchas telefónicas

Durante la audiencia de primera declaración, la FECI reprodujo varias escuchas telefónicas, con las que asegura hay indicios que señalan corrupción relacionada al convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En una de las escuchas, se hace referencia al hermano del presidente Bernardo Arévalo. En la misma se escucha conversar a dos personas, acerca de la disponibilidad del medicamento y lo que incluye el convenio firmado con UNOPS.

En caso UNOPS, el MP reproduce escuchas telefónicas pic.twitter.com/cLebNVaBbo — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 22, 2025

Parte de la acusación presentada por la Fiscalía, es que el Ministerio de Salud tuvo conocimiento que había medicamento contaminado que estaba siendo distribuido.

Caso UNOPS: Fiscalía señaló que Ministerio de Salud distribuyó medicamento contaminado. pic.twitter.com/DPj29I8OZs — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 22, 2025

Al terminar la audiencia, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, defendió la investigación realizada. Aseguró que fueron ocho meses de interceptaciones telefónicas.

"Ahí está el audio, la interceptación telefónica, donde claramente se menciona a él, no es una investigación espuria, tenemos prueba científica. Esas son unas, hay más interceptaciones telefónicas, por casi ocho meses. Hay más personas que en su momento van a ser atraídas a la investigación", dijo Curruchiche.

Jefe de la Feci, Rafael Curruchiche se refiere a la investigación del caso UNOPS pic.twitter.com/IpmU8YM5mA — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 22, 2025

El caso

En conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) anunció el martes 21 de octubre, la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

A su vez, también se emitió órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la UNOPS.

Según la denuncia presentada, el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Salud y la UNOPS habría sido empleado para la asignación de fondos públicos que no figuraban dentro del presupuesto general de la nación.