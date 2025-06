Juez Orellana liga a proceso penal a sindicalista del TSE

-

El juez Fredy Orellana ligó a proceso penal a Angelita Martínez, sindicalista del Tribunal Supremo Electoral.

Angelita Martínez, sindicalista y jefa del archivo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedó ligada a proceso penal por el delito de abuso de autoridad en forma continuada y en prisión preventiva.

Así lo resolvió el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, luego de escuchar la imputación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Martínez fue capturada luego de varios allanamientos durante el 17 de junio pasado, relacionados con el caso "Corrupción Semilla", pero en hechos aislados.

Juez Fredy Orellana liga a proceso penal a Angelita Martinez por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. pic.twitter.com/pmT5B0lGa9 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 18, 2025

La acusación

De acuerdo a la acusación presentada por la FECI, Martínez, aprovechándose de su cargo, amenazó e intimidó a varios subalternos para que apoyaran a un sindicato en particular, y también habría presionado para que hicieran lo que ella les decía.

La investigación de la Fiscalía se documentó en la declaración de tres testigos, quienes proporcionaron audios grabados a la acusada.

Fiscalía reproduce un segundo audio en el que se escucha la voz de Angelita Martínez.



"Me las pagan porque me las pagan", les dijo a subalternos, exigiendo que no se reunieran con otro trabajador del TSE. pic.twitter.com/NjYzgOaB5V — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 18, 2025

Según los testigos, Martínez, era "lobista" para la magistrada Blanca Alfaro y constantemente manifestaba su apoyo.

Asimismo, por la presencia de Alfaro durante la captura de Martínez, la FECI pidió que quedara en prisión, porque es "notorio" que la magistrada del TSE la puede apoyar.

Según un testigo de la Feci, Angelita Martínez era "lobista" para la magistrada Blanca Alfaro y otros magistrados del TSE. pic.twitter.com/kZ6KnZ7N2e — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 18, 2025

¿Fue testigo protegido?

Previo a que iniciara la audiencia, Martínez pidió una disculpa, asegurando que no fue testigo protegido ni colaborador eficaz en el caso Corrupción Semilla; sin embargo, dijo que sí fue testigo "J" en la fiscalía.

Posteriormente, durante la audiencia, la fiscal Leonor Morales, señaló que Martínez se habría acercado a declarar voluntariamente como testigo "hechos que consideraba eran ilegales" del proceso electoral de 2023.

También mencionó que Martínez habría denunciado para favorecer a Alfaro y perjudicar a otros magistrados.

FECI presenta parte de la declaración que Angelita Martinez proporcionó de manera voluntaria en contra del proceso electoral de 2023.



Pero asegura que el caso Semilla no inició por esta denuncia. pic.twitter.com/zFHKHWuyc2 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 18, 2025

La fiscal Morales se refirió al diputado Luis Aguirre, asegurando que, según testigos, Martínez le pidió apoyo con unos electrodomésticos.