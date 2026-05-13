Vehículo colisiona contra un poste y hace corto circuito entre árboles (video)

El auto destruyó un poste de tendido eléctrico en el área.
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Durante el medio día de este miércoles 13 de mayo se reportó un percance vial en la ruta que conduce hacia La Comunidad, Mixco.
Según el informe de Amilcar Montejo, director de Comunicaciones de EMETRA, un vehículo colisionó y destruyó un poste de tendido eléctrico, el cual hizo corto circuito contra árboles del área.
De este hecho solo se reportaron daños materiales, ya que el piloto no sufrió golpes de gravedad.
El vehículo fue retirado con ayuda de una grúa.
Luego del accidente, las autoridades alertaron sobre complicaciones viales en Las Charcas, zona 11 y La Comunidad.
También recomendaron a los conductores transitar con precaución.