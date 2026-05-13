Motagua confirma la dura lesión de Romario Da Silva

El fútbol hondureño vive momentos de preocupación tras la grave lesión sufrida por el brasileño Romario da Silva, quien tuvo que abandonar el terreno de juego este martes durante el partido entre Motagua y Olancho luego de sufrir una fuerte lesión en el tobillo izquierdo.
OTRAS NOTICIAS: Impactante video: Romario Da Silva sufre grave lesión durante partido
El futbolista encendió las alarmas tras una jugada en la que quedó expuesto a una fractura, situación que le impidió continuar en el encuentro y obligó a su salida inmediata del compromiso. Tras ser atendido en el estadio, Romario fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada para estabilizar la lesión.
De acuerdo con los primeros reportes médicos, el jugador fue sometido a un proceso de limpieza en la zona afectada para evitar cualquier riesgo de infección antes de entrar a cirugía. La intervención quirúrgica quedó programada para este domingo y buscará reparar la cápsula y el ligamento deltoideo del peroné, además de fijar la estructura afectada con placas y tornillos.
La lesión representa un duro golpe tanto para el futbolista, de 36 años, como para el conjunto catracho, ya que el tiempo estimado de recuperación podría superar los seis meses fuera de las canchas. El cuerpo médico seguirá evaluando la evolución del brasileño tras la operación para determinar con mayor precisión el período de rehabilitación.
Da Silva es recordado en Guatemala por su paso en clubes como Antigua GFC, Xelajú MC y Santa Lucía Cotzumalguapa, donde pudo levantar el título de Liga Mayor.