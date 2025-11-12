¡Acusado de violación! Juez de trata retrasa proceso administrativo en su contra

-

Un juez tiene un proceso de antejuicio en su contra, pero también uno administrativo y ninguno ha avanzado.

Mario Efraín Najarro, juez de Trata de Personas del departamento de Guatemala, logró una vez más suspender la audiencia en el proceso administrativo que tiene en su contra.

El juez fue denunciado ante la Supervisión General de Tribunales y el proceso en su contra por faltas a la Ley de la Carrera Judicial sigue sin avance.

El 11 de noviembre estaba programada una audiencia ante la Junta Disciplinaria Judicial, pero una vez más, no se desarrolló por excusas presentadas por el juez.

Esta vez, aseguró que sus testigos estaban de vacaciones, por lo que no podían presentarse.

La Junta admitió la excusa y programó la próxima audiencia para febrero de 2026.

En contra del juez pesan varias quejas administrativas, entre estas que ha ingerido bebidas alcohólicas dentro del Juzgado. Así como acoso laboral a personal del Organismo Judicial, entre otros.

Acusado de violación

El juez enfrenta un proceso de antejuicio, que no ha tenido avances, por la violación sexual a una pasante.

La denuncia en contra del juez fue interpuesta el 13 de abril de 2024 de manera electrónica, aunque el 26 de ese mes, la víctima rectificó su denuncia y describió lo que había ocurrido.

La mujer, de 25 años, denunció que ella era pasante en el Juzgado de Primera Instancia Penal con competencia especializada en delitos de trata de Personas del Departamento de Guatemala. Llegó a ese lugar en 2022, meses antes que el juez Najarro fuera designado a ese juzgado.

La víctima describió que apoyaba a sus compañeros con las labores del juzgado, que no recibía un salario por ello, pero que estaba allí porque "quería aprender". La mujer dijo tener pénsum cerrado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Aunque sus labores transcurrían con normalidad, el 19 de julio de 2023 todo cambió.

Ese día, a eso de las 15:15 horas, el juez Quinteros había terminado una audiencia y mandó a llamar a la pasante a su despacho. Ella llegó y para su sorpresa, el juez le pidió que le fuera a comprar un "six pack" de cervezas a la tienda y le entregó un billete de Q100.

Ella, por obedecer a la autoridad superior, fue a la tienda y le llevó las cervezas. El juez le dio una a ella y otra a dos personal del Juzgado quienes se la tomaron rápido y salieron del despacho del juez.

"Esa conducta del juez de tomar cerveza o licor en el interior del juzgado era frecuente", se lee en la denuncia.

Minutos más tarde ocurrió la pesadilla para la pasante. Antes de retirarse del juzgado, utilizó el servicio sanitario, pero al regresar por sus cosas le dijeron que el juez la estaba llamando. Se acercó al despacho y encontró al juez frente a la puerta, la llamó por su nombre y le dijo que le quería decir algo. Ella no pensó que algo malo fuera a pasar, se acercó y fue cuando ocurrió la agresión.

"Me jaló, me topó a la pared, me sujeto con sus manos y me dijo que yo le gustaba, que si yo quería andar con él, me decía que nadie se iba a enterar, yo me negaba y él insistía, me decía que con él iba a tener todo, pero yo le decía que no. Él se empezó a molestar y me empezó a sujetar más fuerte...", es parte de la descripción que la víctima hizo de los hechos.

Aunque en la denuncia se describen las acciones posteriores que habría cometido el juez, estas no serán colocadas por respeto a la víctima.

"Yo me negué en todo momento, como pude me logré soltar y salí corriendo a traer mis cosas, me fui al primer nivel a esperar que llegaran por mí, pero siempre llorando", se lee en la denuncia.

Al día siguiente de los hechos, la pasante no llegó al juzgado, estaba atemorizada, no lograba procesar lo que había ocurrido, sentía asco y estaba muy mal.

El juez le estuvo mandando mensajes y llamadas, pero ella no respondió.

Pasados los días, la víctima volvió al juzgado por sus cosas, aunque el juez trataba de acercarse, ella lo ignoraba, hasta que decidió no acudir más al juzgado.

Tras varios meses del hecho, cuando ella se atrevió a denunciar al juez.