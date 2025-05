Juez de trata acusado de violación también enfrenta proceso administrativo

-

El juez Mario Efraín Najarro enfrenta un proceso de antejuicio por la violación a una pasante pero también otros procesos administrativos por posibles faltas la Ley de la Carrera Judicial.

Mario Efraín Najarro es el juez de Trata de Personas del departamento de Guatemala. Fue acusado por la violación de una pasante, hechos ocurridos en julio de 2023.

Actualmente, hay un proceso de antejuicio en su contra por esa denuncia, aunque el expediente aún está en la Corte Suprema de Justicia, sin mayor avance.

Sin embargo, en paralelo, el juez enfrenta varios procesos administrativos, por denuncias interpuestas ante la Supervisión General de Tribunales.

Uno de estos procesos es por el caso de la violación, sumado otro por acoso laboral y sexual.

Por estas denuncias, el proceso administrativo ha avanzado y el 25 de junio se desarrollará otra audiencia en la que la Supervisión de Tribunales entregará las pruebas que tiene.

Cuando finalice este proceso, la Junta Disciplinaria Judicial deberá resolver si el juez es sancionado administrativamente o no.

Mientras, deberá seguir también con otros procesos administrativo pero denunciado por malas prácticas en el interior del juzgado, como las supuestas reuniones con sujetos procesales, dejar bajo llave los expedientes, entre otros.

Por estos hechos, la Junta suspendió de sus labores al juez por 30 días calendario, entre mayo y junio de 2024. Sin embargo, a partir de julio de ese año, retomó sus labores.

La denuncia penal

La denuncia en contra del juez fue interpuesta el 13 de abril de 2024 de manera electrónica, aunque el 26 de ese mes, la víctima rectificó su denuncia y describió lo que había ocurrido.

La mujer, de 25 años, denunció que ella era pasante en el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en delitos de trata de Personas del Departamento de Guatemala. Llegó a ese lugar en 2022, meses antes que el juez Najarro fuera designado a ese juzgado.

La víctima describió que apoyaba a sus compañeros con las labores del juzgado, que no recibía un salario por ello, pero que estaba allí porque "quería aprender". La mujer dijo tener pénsum cerrado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Aunque sus labores transcurrían con normalidad, el 19 de julio de 2023 todo cambió.

Ese día, a eso de las 15:15 horas, el juez Quinteros había terminado una audiencia y mandó a llamar a la pasante a su despacho. Ella llegó y para su sorpresa, el juez le pidió que le fuera a comprar un "six pack" de cervezas a la tienda y le entregó un billete de Q100.

Ella, por obedecer a la autoridad superior, fue a la tienda y le llevó las cervezas. El juez le dio una a ella y otra a un personal del Juzgado, los dos trabajadores se la tomaron rápido y salieron del despacho del juez.

"Esa conducta del juez de tomar cerveza o licor en el interior del juzgado era frecuente", se lee en la denuncia.

Minutos más tarde ocurrió la pesadilla para la pasante. Antes de retirarse del juzgado, utilizó el servicio sanitario, pero al regresar por sus cosas le dijeron que el juez la estaba llamando. Ella se acercó al despacho y encontró al juez frente a la puerta, la llamó por su nombre y le dijo que le quería decir algo. Ella no pensó que algo malo fuera a pasar, se acercó y fue cuando ocurrió la agresión.

"Me jaló, me topó a la pared, me sujeto con sus manos y me dijo que yo le gustaba, que si yo quería andar con él, me decía que nadie se iba a enterar, yo me negaba y él insistía, me decía que con él iba a tener todo, pero yo le decía que no. Él se empezó a molestar y me empezó a sujetar más fuerte...", es parte de la descripción que la víctima hizo de los hechos.

Aunque en la denuncia se describen las acciones posteriores que habría cometido el juez, estas no serán colocadas por respeto a la víctima.

"Yo me negué en todo momento, como pude me logré soltar y salí corriendo a traer mis cosas, me fui al primer nivel a esperar que llegaran por mí, pero siempre llorando", se lee en la denuncia.

Al día siguiente de los hechos, la pasante no llegó al juzgado, estaba atemorizada, no lograba procesar lo que había ocurrido, sentía asco y estaba muy mal.

El juez le estuvo mandando mensajes y llamadas, pero ella no respondió.

Pasados los días, la víctima volvió al juzgado por sus cosas, aunque el juez trataba de acercarse, ella lo ignoraba, hasta que decidió no acudir más al juzgado.

Pasaron varios meses del hecho, cuando ella se atrevió a denunciar al juez.