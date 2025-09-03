Caso Melissa Palacios: Envían a juicio a María Fernanda Bonilla

-

El crimen de Melissa Palacios no fue por impulso, sino planificado, concluyó jueza al ordenar juicio contra los acusados.

Este 2 de septiembre, durante una extensa audiencia de etapa intermedia, la jueza Carol Berganza del Juzgado de Mayor Riesgo "C", determinó que existen suficientes elementos para abrir juicio por el delito de asesinato en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, sindicados por la muerte de Melissa Palacios en julio de 2021.

Durante su argumentación, la jueza destacó que el Ministerio Público presentó una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidencia coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando el vehículo conducido por Bonilla.

Testimonios clave también refieren que la víctima informó a personas cercanas que ese día se reuniría con María Fernanda.

En cuanto a la calificación jurídica, la jueza descartó el argumento de la defensa que solicitaba cambiar el delito a homicidio en estado de emoción violenta. Indicó que no existió inmediatez emocional, ya que hubo un intervalo de al menos 11 horas entre las comunicaciones y el crimen.

En su análisis citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 2019 y 2022, la cual establece que cualquier grado de planificación excluye la emoción violenta.

Sobre la evaluación psiquiátrica solicitada a Bonilla en diciembre de 2021, la jueza informó que la acusada se negó a ser evaluada, argumentando estar en pleno uso de sus facultades y afirmando que no participó en el crimen.

También se rechazó la petición de la defensa de un sobreseimiento o clausura provisional, debido a que el proceso ya avanzó y la sindicada no accedió a evaluaciones clave, como el examen genético solicitado por el MP.

La jueza hizo una descripción detallada del lugar del hallazgo, subrayando que el cuerpo de la víctima fue arrastrado a una zona boscosa y despoblada, a 22 metros del camino, y que presentaba signos de violencia extrema, incluyendo trauma craneoencefálico.

La víctima fue encontrada semidesnuda, lo que, según la juzgadora, evidencia desprecio y premeditación.

"No es posible, en esta etapa, determinar qué acción exacta realizó cada acusado, pero sí establecer la probabilidad de su participación en el crimen", señaló la jueza, al descartar la figura de encubrimiento propio para José Luis Marroquín.

En ese contexto, resolvió abrir el proceso a juicio por asesinato contra ambos sindicados, concluyendo que hubo alevosía y premeditación, al planificar el encuentro con la víctima y llevarla a un lugar donde no pudiera pedir auxilio.

La audiencia de ofrecimiento de prueba fue programada para el 8 de septiembre y el Tribunal de Mayor Riesgo "C" de Primera Instancia Penal será el encargado de conocer el debate oral y público.

Los acusados continuarán bajo prisión preventiva, al ser enviados por el delito de asesinato, el cual no admite medida sustitutiva, la audiencia de ofrecimiento de prueba quedó programada para el 8 de septiembre, donde el Tribunal de Mayor Riesgo "C" conocerá los elementos que el MP y la defensa presentarán de cara al juicio oral y público.