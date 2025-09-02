Caso Melissa Palacios: MP pide juicio y defensa pide cambio de delito

-

El MP y querellantes piden que Fernanda Bonilla y su guardaespaldas sean juzgados por el asesinato de Melissa Palacios.

Durante la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo "C", el Ministerio Público (MP) solicitó que María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín Ovalle sean enviados a juicio por el delito de asesinato.

Los acusados fueron señalados de participar activamente en la planificación y ejecución del crimen contra Melissa Palacios, una joven universitaria de 21 años, hallada sin vida el 5 de julio de 2021, en el departamento de Zacapa.

Planificado por celos

El MP sostuvo que el crimen fue premeditado y motivado por celos. Según los fiscales y querellantes adhesivos, Bonilla mantenía una relación conflictiva con la víctima y acordó verse con ella de manera clandestina.

La investigación reveló mensajes y audios extraídos legalmente, donde se habla de "traer a la patoja para darle muerte".

"El asesinato fue planeado. La llevaron a un lugar alejado, boscoso, donde no pudiera pedir auxilio. Fue un crimen con desprecio total por la vida humana", declaró el querellante durante la audiencia.

Evidencia forense

La escena del crimen fue descrita como un terreno despoblado cercano a un basurero, en la aldea La Palma, Zacapa. El cuerpo de Melissa fue hallado a 22 metros adentro del bosque, con señales claras de haber sido arrastrada. Vestía ropa de color verde y tenis blancos, tal como fue descrita por sus familiares.

El dictamen forense reveló que Melissa sufrió golpes severos en el rostro, incluyendo el desprendimiento de un glóbulo ocular. En el sitio se hallaron manchas de sangre en una piedra, restos de cabello en un alambre de púas y objetos personales de la víctima.

Conversaciones y audios

El MP presentó conversaciones de WhatsApp y audios que revelan cómo Bonilla coordinó el encuentro con la víctima, pidió que saliera por un lugar oculto para no ser vista y finalmente, le exigió una contraseña antes de los hechos fatales.

En uno de los audios más estremecedores, se escucha la voz de Melissa suplicando:

"Por favor, soltame... yo no dije nada...".

Poco después, se escuchan ruidos extraños y la voz desaparece. Este fue uno de los últimos registros de vida de la joven, presentado como evidencia clave.

El conflicto

Testigos como Norian y Alejandra Orellana declararon que Melissa había manifestado estar angustiada y que iba a enfrentar a María Fernanda ese día. Incluso envió una fotografía desde el vehículo donde se encontraba poco antes de perder contacto.

Uno de los testimonios más reveladores fue el de Anabella Chacón, madre de Melissa quien confirmó que el 4 de julio de 2021, alrededor de las 12:30 horas, Melissa Palacios le comentó que pronto pasaría por ella el hermano de una amiga llamada Cecilia, para salir juntas.

Chacón recuerda que Melissa se despidió diciéndole que ya se iba, a lo que ella respondió: "Con cuidado". Esta salida fue, según el testimonio de Ana Cecilia, una excusa que Melissa usó para poder asistir a una supuesta celebración de cumpleaños.

A las 12:45 horas, aún no había salido de su casa, pero a las 13:21, Melissa le escribió que ya iba "por la Fragua", y dos minutos después, a las 13:23, le envió otro mensaje afectuoso: "No te preocupes, vaya mi chiquis".

Por su parte, la hermana de Melissa detalló que ese día Melissa utilizaba un vestido verde, llevaba tenis blancos y cargaba una bolsita blanca con un regalo: una loción.

También confirmó que Melissa mantenía contacto con otra amiga llamada Norian, a quien le expresó angustia por un conflicto con María Fernanda Bonilla, indicando que estaban atravesando una confrontación.

Todos estos elementos, incluyendo las conversaciones previas y los objetos descritos, han sido fundamentales para el Ministerio Público al reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer la planificación previa del crimen.

Activación de antenas

La fiscalía también presentó fotogramas de cámaras de seguridad y registros de activación de antenas telefónicas que colocan a los acusados en la zona del crimen, y contradicen la versión de que tuvieron problemas con una llanta como excusa para justificar el recorrido.

Juicio por asesinato

Ante todos estos elementos, el Ministerio Público solicitó al juzgado dictar auto de procesamiento por asesinato, tanto para María Fernanda Bonilla como para José Luis Marroquín, considerando que ambos tuvieron participación directa en el hecho.

"La muerte de Melissa fue resultado de una acción conjunta, premeditada, cruel y violenta. La evidencia lo respalda", sostienen las investigaciones del caso.

Tanto el Ministerio Público como los querellantes adhesivos coincidieron en que existen suficientes elementos para demostrar que el crimen contra Melissa Palacios fue premeditado, violento y con desprecio por la vida humana.

Por ello, solicitaron al Juzgado que dicte auto de procesamiento por asesinato contra los sindicados, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, y que el caso sea elevado a juicio para que enfrenten la justicia en su totalidad.

El MP no podía acusar por asesinato

Durante su intervención la abogada Victoria Gobern, defensora de María Fernanda Bonilla, cuestionó fuertemente al Ministerio Público por presentar su investigación solicitando que su defendida enfrente juicio por asesinato, y no por homicidio en estado de emoción violenta, que fue la calificación jurídica autorizada por el juez Maximino Morales en diciembre de 2021.

Según Gobern, el MP actuó fuera del marco legal al investigar un delito distinto al previamente determinado por el juez de control, y enfatizó que no tenía facultad para modificar unilateralmente la calificación del delito, ya que esa es una atribución exclusiva del juez competente.