"Yo devolví el dinero": Jugador de primera división fichado dos veces se pronuncia

Jaime Palma fue presentado en San Pedro y el Deportivo Mixco en menos de dos semanas, ante esto el jugador de Primera División habló al respecto de las acusaciones.

EN CONTEXTO: El jugador de primera división que fue presentado en dos equipos

El jugador guatemalteco, Jaime Palma habló con Soy502 por la reciente polémica en la que fue involucrado por haber sido presentado en San Pedro y Mixco en un corto lapso de tiempo.

En un comunicado de San Pedro indicaron el descontento con el jugador Jaime Palma, ya que había sido presentado con el equipo y luego decidió dejar el club e irse al Deportivo Mixco.

Ante esto, Palma indicó que todo fue cuestión de mejores oportunidades, "sin un papel firmado uno puede hacer lo que más le convenga, porque primero está la familia, la comodidad de ellos y la mía", dijo a Soy502.

Jaime Palma, la nueva contratación del Deportivo Mixco fue presentado en San Pedro antes de su traslado al equipo chicharronero. (Foto: Instagram)

En el comunicado, los gallos informaron que se le había entregado dinero de adelanto a Palma y que luego ya no tuvieron respuesta de él, pero admitió que regresó el adelanto.

"El comunicado lo hicieron para perjudicarme, porque la plata yo la devolví el lunes. Yo para venirme aquí (Mixco) tuve que devolver el dinero porque tampoco si no trabaje allá y no voy a trabajar porque me iba a quedar con dinero que no es mío", dijo Jaime sobre la acusación de San Pedro.

Ante la interrogante si no tuvo la oferta de Mixco antes que San Pedro, Jaime dijo que hasta que estuvo entrenando con los gallos llamaron a su representante.

Palma también admitió su falta de profesionalismo al no disculparse con el presidente de San Pedro, pero el creyó que con la disculpa al entrenador era suficiente.

"Yo hablé con el entrenador, le pedí disculpas por mi decisión pero el sabía mi situación económica, no hablé con el presidente porque creí que no era necesario".

Este fue el comunicado de San Pedro:

Deportivo Mixco

El equipo dirigido por Julio Gómez quedó como subcampeón el pasado Torneo Apertura 2021 luego de caer en la tanda de penales frente a Marquense.

Pero no todo fue decepción, ya que con su pase a la final obtuvo la clasificación a los juegos de ascenso a Liga Mayor.

Lo que le queda al equipo chicharronero durante el actual torneo es lograr llegar a la final nuevamente y ascender sin necesidad de jugar partido por el ascenso.